Ομάν: Η CENTCOM εξουδετέρωσε με πλήγμα ακριβείας εμπορικό πλοίο που έσπασε τον αποκλεισμό του Ιράν

Snapshot Αμερικανικό μαχητικό της CENTCOM έπληξε με πύραυλο ακριβείας το φορτηγό πλοίο «M/V Ocean Molica» στον Κόλπο του Ομάν, ακινητοποιώντας το σύστημα πρόωσης χωρίς τραυματισμούς.

Το πλοίο παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν, επιχειρώντας να διαπλεύσει τα ύδατα μετά αναχώρησή του από ιρανικό λιμάνι.

Ο ναυτικός αποκλεισμός κατά της Τεχεράνης ισχύει από τις 14 Ιουλίου και έχει οδηγήσει στην εξουδετέρωση τεσσάρων εμπορικών πλοίων και την αναγκαστική αλλαγή πορείας 135 ακόμα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει δέκα δεξαμενόπλοια που σχετίζονται με το δίκτυο μεταφορών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Παρά την αυστηρή παρουσία ναυτικών δυνάμεων, η ροή παράνομων δρομολογίων συνεχίζει να προκαλεί επικίνδυνα επεισόδια στα ύδατα κοντά στις ιρανικές ακτές. Snapshot powered by AI

Στην ακινητοποίηση εμπορικού φορτηγού πλοίου στον Κόλπο του Ομάν προχώρησαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, έπειτα από στοχευμένο χτύπημα που εξαπέλυσε μαχητικό αεροσκάφος της CENTCOM.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, το πλήρωμα του υπό σημαία Παναμά φορτηγού πλοίου «M/V Ocean Molica» (γνωστού και ως «Arika Sun») αγνόησε διαδοχικές προειδοποιήσεις επιχειρώντας να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν. Το σκάφος είχε αναχωρήσει από ιρανικό λιμάνι και προσπαθούσε να διαπλεύσει τα περιφερειακά ύδατα. Ένα αμερικανικό μαχητικό σημάδεψε την πρύμνη του φορτηγού με πύραυλο ακριβείας, διαλύοντας το σύστημα πρόωσης χωρίς να υπάρξει τραυματισμός μέλους του πληρώματος.

Αυστηρό μπλόκο στα ύδατα του Κόλπου

Ο ναυτικός αποκλεισμός σε βάρος της Τεχεράνης βρίσκεται σε πλήρη ισχύ από τις 14 Ιουλίου. Όπως ανακοινώθηκε από τη στρατιωτική διοίκηση, οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής στην εξουδετέρωση τεσσάρων εμπορικών πλοίων, ενώ άλλα 135 αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν πίσω. Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει δέκα δεξαμενόπλοια που συνδέονται με το σκιώδες δίκτυο μεταφορών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Κι όμως, παρά την παρουσία ισχυρών ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή, η ροή παράνομων δρομολογίων εξακολουθεί να πυροδοτεί επικίνδυνα επεισόδια ανοιχτά των ιρανικών ακτών.

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