Στενά του Ορμούζ: Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο που είχε πορεία εξόδου

Snapshot Ένα δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν έξω από τα Στενά του Ορμούζ δέχθηκε πλήγμα στην αριστερή πλευρά του.

Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο πλοίο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το πλήρωμα του πλοίου είναι ασφαλές και δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική καταστροφή. Snapshot powered by AI

Ένα τάνκερ με πορεία εξόδου μέσω των Στενών του Ορμούζ δέχθηκε πλήγμα στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου UKMTO.

Σύμφωνα με την UKMTO το πλήγμα προκάλεσε ζημιές το πλοίο, ενώ το πλήρωμα είναι ασφαλές, χωρίς να έχει αναφερθεί περιβαλλοντολογική καταστροφή.