Στενά του Ορμούζ: Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο που είχε πορεία εξόδου
Το πλήγμα έχει προκαλέσει καταστροφές στο πλοίο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ένα δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν έξω από τα Στενά του Ορμούζ δέχθηκε πλήγμα στην αριστερή πλευρά του.
- Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο πλοίο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).
- Το πλήρωμα του πλοίου είναι ασφαλές και δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική καταστροφή.
Ένα τάνκερ με πορεία εξόδου μέσω των Στενών του Ορμούζ δέχθηκε πλήγμα στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου UKMTO.
Σύμφωνα με την UKMTO το πλήγμα προκάλεσε ζημιές το πλοίο, ενώ το πλήρωμα είναι ασφαλές, χωρίς να έχει αναφερθεί περιβαλλοντολογική καταστροφή.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:40 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία: Βίντεο δείχνει πεζό να τραυματίζεται από drone
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ