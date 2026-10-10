Φρουροί της Επανάστασης: Σούπερ τάνκερ προσέκρουσε σε νάρκη στο Ορμούζ - Βίντεο

Το Ναυτικό των IRGC ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης

Μάνος Χατζηγιάννης

Φρουροί της Επανάστασης: Σούπερ τάνκερ προσέκρουσε σε νάρκη στο Ορμούζ - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι Φρουροί Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσαν ότι ένα υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη ενώ προσπαθούσε να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ μέσω μιας διαδρομής που η Τεχεράνη χαρακτήρισε ως μη εξουσιοδοτημένη, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Το Ναυτικό των IRGC ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού θέσης πριν εισέλθει σε μια περιοχή που είχε χαρακτηριστεί ως επικίνδυνη.

Το πλοίο επλήγη από ισχυρή έκρηξη μετά την πρόσκρουση στη νάρκη και τυλίχθηκε στις φλόγες, ανέφερε η Φρουρά, προσθέτοντας ότι αυτές ήταν ορατές από την ακτή.

Οι Ιρανοί δεν προσδιόρισαν αμέσως το πετρελαιοφόρο ούτε παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με το πλήρωμά του, το φορτίο, την ιδιοκτησία ή την ακριβή του θέση. Η περιγραφή δεν μπόρεσε να επαληθευτεί αμέσως από ανεξάρτητη πηγή.

«Μια τεράστια πυρκαγιά είναι η μοίρα κάθε παραβατικού πετρελαιοφόρου που επιδιώκει να αγνοήσει την ασφάλεια και τους κανόνες των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε το Ναυτικό των IRGC, προειδοποιώντας ρητά άλλα σκάφη να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη.

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