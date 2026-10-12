Βρετανία: «Δεν θα ανεχθούμε απειλές στο έδαφός μας» - Στο Φόρεϊν Όφις ο Ιρανός πρέσβης

Snapshot Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για να καταστήσει σαφές ότι η Βρετανία δεν θα ανεχθεί απειλές στο έδαφός της μετά το περιστατικό στη RAF Fairford.

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ απέδωσε το περιστατικό σχεδόν βέβαια στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Το βρετανικό ΥΠΕΞ επέβαλε κυρώσεις σε δύο Ιρανούς, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής των επιχειρήσεων αντικατασκοπείας του καθεστώτος, με απαγόρευση ταξιδιών και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και 28 άλλες χώρες καταδίκασαν από κοινού βίαιες επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν, κατηγορώντας την Τεχεράνη για σχεδιασμό θανατηφόρων ενεργειών και υβριδικές δραστηριότητες.

Ο Ιρανός πρέσβης δήλωσε ότι η Τεχεράνη αρνείται κάθε εμπλοκή και είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις βρετανικές αρχές. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας κάλεσε τον πρέσβη του Ιράν, προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι «η Βρετανία δεν θα ανεχθεί απειλές στο έδαφός της», μετά το περιστατικό του περασμένου μήνα στη βάση της RAF Fairford.

Ο Εντ Μίλιμπαντ δήλωσε ότι οι «συνεχιζόμενες προσπάθειες» του Ιράν να υπονομεύσει την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου «μέσω εγκληματικών δικτύων, οργανώσεων-πληρεξουσίων και κακόβουλης δραστηριότητας που υποστηρίζεται από το κράτος είναι απαράδεκτες».

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε τη Δευτέρα ενώπιον των βουλευτών ότι το περιστατικό στην αεροπορική βάση του Γκλόστερσαϊρ «σχεδόν βέβαια κατευθύνθηκε από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν».

Ο πρέσβης του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σεγιέντ Αλί Μουσαβί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είχε καμία εμπλοκή και ότι είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις βρετανικές αρχές.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών επέβαλε επίσης κυρώσεις σε δύο Ιρανούς, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής των επιχειρήσεων αντικατασκοπείας του καθεστώτος. Και στους δύο επιβλήθηκαν απαγορεύσεις ταξιδιών και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Ο Μπέρναμ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι το Ιράν ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με περαιτέρω κυρώσεις για τον φερόμενο ρόλο του στην υπόθεση.

Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο και ακόμη 28 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Γαλλία και η Γερμανία, εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία καταδικάζουν «με τον πλέον έντονο τρόπο» βίαιες επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν.

Στη δήλωση, η Τεχεράνη κατηγορείται για «σχεδιασμό θανατηφόρων ενεργειών, εμπρησμούς, σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις και άλλες υβριδικές δραστηριότητες», ενώ αναγνωρίζεται επίσης η βρετανική απόδοση ευθύνης στο Ιράν για το περιστατικό στη RAF Fairford.

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