Η Κολομβία αποκαθιστά τους δεσμούς με το Ισραήλ - Ανοίγει πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ

Snapshot Η Κολομβία άνοιξε πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, γινόμενη η δέκατη χώρα με διπλωματική αποστολή στην πόλη.

Η απόφαση για το άνοιγμα της πρεσβείας λήφθηκε από τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, παρά την προηγούμενη επιδείνωση των σχέσεων υπό τον Γκουστάβο Πέτρο.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το άνοιγμα της πρεσβείας σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων.

Οι περισσότερες χώρες διατηρούν τις πρεσβείες τους στο Τελ Αβίβ, θεωρώντας ότι το καθεστώς της Ιερουσαλήμ πρέπει να οριστεί μέσω διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Παλαιστινίων.

Άλλες χώρες που έχουν ανοίξει πρεσβείες στην Ιερουσαλήμ περιλαμβάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα και το Κοσσυφοπέδιο. Snapshot powered by AI

Η Κολομβία άνοιξε πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, και έγινε η δέκατη χώρα που φιλοξενεί διπλωματική αποστολή στην πόλη. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ και ο υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας Ομάρ Μπούλα Εσκομπάρ.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το άνοιγμα της πρεσβείας σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Histórico. Se inaugura la nueva embajada de Colombia en el corazón de Jerusalem, capital eterna del pueblo judío y del Estado de Israel. “Si me olvidara de ti Jerusalem, que se olvide mi diestra” https://t.co/QaTZmD5bIL — Marcos Peckel (@marcospeckel) October 14, 2026

Οι σχέσεις Μπογκοτά - Ιερουσαλήμ επιδεινώθηκαν υπό την προεδρία του πρώην προέδρου της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, εξαιτίας της κριτικής για την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, αποφάσισε το άνοιγμα της πρεσβείας.

Εκτός από την Κολομβία, πρεσβείες στην Ιερουσαλήμ έχουν ανοίξει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, το Κοσσυφοπέδιο, η Παπούα Νέα Γουινέα, η Παραγουάη, τα Φίτζι, η Σομαλιλάνδη και το Ναούρου.

Τα περισσότερα κράτη διατηρούν τις πρεσβείες τους στο Τελ Αβίβ, πιστεύοντας ότι το τελικό καθεστώς της Ιερουσαλήμ θα πρέπει να καθοριστεί μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.