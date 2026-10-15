Ρώσος έσωσε τη βότκα του από τη φωτιά αντί για τη σύντροφό του - Βίντεο

Snapshot Ένας Ρώσος άνδρας έσωσε τη βότκα του από φωτιά αντί για τη σύντροφό του που ήταν παγιδευμένη στην τουαλέτα.

Ο άνδρας θυμήθηκε τη σύντροφό του μετά και ειδοποίησε τους πυροσβέστες, οι οποίοι τη διέσωσαν.

Η φωτιά ξέσπασε σε δωμάτιο κοιτώνα στο Νοβοκουϊμπίσεφσκ της περιφέρειας Σαμάρα.

Εθελοντές πυροσβέστες βοήθησαν στην εκκένωση των ενοίκων από τα παράθυρα.

Η γυναίκα διασώθηκε από ειδικούς που είχαν φτάσει στο σημείο και τη βοήθησαν να απομακρυνθεί από τη φωτιά. Snapshot powered by AI

Ένας Ρώσος άνδρας έσωσε τη βότκα του από τη φωτιά αντί για τη σύντροφό του.

Αφού ξέφυγε από τις φλόγες με το μπουκάλι, ο άνδρας θυμήθηκε τη σύντροφό του και ειδοποίησε τους πυροσβέστες. Αυτοί έσωσαν τη γυναίκα.

Ο άνδρας ήταν κάτοικος του Νοβοκουϊμπίσεφσκ, στην περιφέρεια της Σαμάρα. Η γυναίκα έμεινε παγιδευμένη σε έναν κοιτώνα γεμάτο καπνούς, από όπου οι πυροσβέστες χρειάστηκε να τη διασώσουν, αναφέρει το Ren TV .

Η φωτιά ξέσπασε σε ένα από τα δωμάτια του κτηρίου. Εθελοντές πυροσβέστες έφτασαν για να βοηθήσουν τους ενοίκους, αρχίζοντας να τους εκκενώνουν από τα παράθυρα.

Ο άνδρας δεν θυμόταν καν τον σύντροφό του, που ήταν στην τουαλέτα.

Τελικά, η φροντίδα της ξεχασμένης γυναίκας ανατέθηκε στους ειδικούς που είχαν ήδη φτάσει.

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