Ο Βασιλιάς Χάακον της Νορβηγίας αφαιρεί τον τίτλο «Η Αυτού Μεγαλειότητα» από τη μητέρα του

Η απόφαση αφορά σε επιθυμία του νέου βασιλιάς να διατηρήσει την παράδοση του περιορισμού της χρήσης των βασιλικών τίτλων

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ο Βασιλιάς Χάακον της Νορβηγίας αφαιρεί τον τίτλο «Η Αυτού Μεγαλειότητα» από τη μητέρα του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο βασιλιάς Χάακον VIII της Νορβηγίας αφαίρεσε τον τίτλο «Η Αυτού Μεγαλειότητα» από τη μητέρα του, βασίλισσα Σόνια.
  • Η απόφαση ακολουθεί την παράδοση περιορισμού της χρήσης βασιλικών τίτλων και έγινε μετά τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ V.
  • Η βασίλισσα Σόνια παραμένει βασίλισσα και συνεχίζει να ασκεί επίσημα καθήκοντα, αλλά κατατάσσεται πλέον στα «άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας».
  • Η αλλαγή έχει ήδη αντικατοπτριστεί στην επίσημη ιστοσελίδα της νορβηγικής μοναρχίας.
  • Η απόφαση αποτελεί μέρος ευρύτερης αναδιοργάνωσης της νορβηγικής μοναρχίας μετά το τέλος της βασιλείας του Χάραλντ Ε΄.
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Ο βασιλιάς Χάακον VIII της Νορβηγίας αποφάσισε να αφαιρέσει τον τίτλο « Η Αυτού Μεγαλειότητα» από τη μητέρα του, τη βασίλισσα Σόνια, ηλικίας 89 ετών.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τον θάνατο του πατέρα του βασιλιά Χάραλντ V και σηματοδοτεί μια αλλαγή στο πρωτόκολλο της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας.

Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από το Βασιλικό Παλάτι του Όσλο στην νορβηγική εφημερίδα «Aftenposten».

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για απόφαση του ίδιου του Χάακον, ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την παράδοση του περιορισμού της χρήσης των βασιλικών τίτλων. Έτσι, η Σόνια θα συνεχίσει να είναι βασίλισσα, αλλά δεν θα αποκαλείται πλέον επίσημα «Μεγαλειότητά της».

Η αλλαγή έχει ήδη αποτυπωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της μοναρχίας.

Η βασίλισσα Σόνια εντάχθηκε πλέον στην κατηγορία των «άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας», ενώ η Βασιλική Οικογένεια αποτελείται πλέον από τον βασιλιά Χάακον VIII, τη βασίλισσα Μέττε-Μαρίτ και την πριγκίπισσα-διάδοχο Ίνγκριντ Αλεξάνδρα.

Παρά την αλλαγή, η Σόνια θα συνεχίσει να ασκεί επίσημα καθήκοντα εκ μέρους της μοναρχίας.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αναδιοργάνωσης της νορβηγικής μοναρχίας, μετά τον θάνατο του Χάραλντ Ε΄, ο οποίος βασίλευσε για περισσότερα από 35 χρόνια.

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