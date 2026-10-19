Φρουροί της Επανάστασης: Έτοιμοι για νέο γύρο πολέμου με τις ΗΠΑ - «Ο κόσμος θα εντυπωσιαστεί»

Snapshot Οι ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές προετοιμάζονται για νέο γύρο πολέμου με τις ΗΠΑ και απειλούν με στόχους πέραν της Μέσης Ανατολής.

Το Ιράν διαμηνύει ότι διαθέτει νέα όπλα και σκοπεύει να πλήξει υποθαλάσσια καλώδια, κέντρα δεδομένων AI και ενεργειακές υποδομές στην περιοχή.

Οι πολίτες στην Τεχεράνη εκφράζουν ανησυχία και προετοιμάζονται για νέες επιθέσεις, ενώ η οικονομία παραμένει υπό πίεση λόγω κυρώσεων.

Η διοίκηση Τραμπ εξετάζει στρατιωτικά σχέδια που περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας MOAB κατά ιρανικών στόχων, παρά τη δημόσια δέσμευση αποφυγής νέας δράσης πριν τις εκλογές.

Το Ιράν ενδέχεται να στοχεύσει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη, προκαλώντας ανησυχίες για κλιμάκωση και ευρύτερες επιπτώσεις στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Το Ιράν εκπέμπει σαφή μηνύματα ότι προετοιμάζεται για έναν νέο γύρο πολεμικής σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, εξαπολύοντας δημόσιες απειλές κατά της Ουάσινγκτον και των συμμάχων της, σε μια προφανή προσπάθεια να αποτρέψει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, Ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές ενέτειναν τις δημόσιες προειδοποιήσεις τους, ισχυριζόμενοι ότι η Τεχεράνη έχει δημιουργήσει τεράστια αποθέματα νέων όπλων, έτοιμα να πληξουν στόχους ακόμη και πέρα από τα όρια της Μέσης Ανατολής, εάν οι ΗΠΑ ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες που ξεκίνησαν τον περασμένο Φεβρουάριο.

Αξιωματούχοι του ιρανικού καθεστώτος απειλούν να διευρύνουν τη λίστα των στόχων τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αχρηστεύσουν υποθαλάσσια καλώδια ίντερνετ, να χτυπήσουν κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και να επιτεθούν σε περιφερειακές εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Ο κόσμος θα εντυπωσιαστεί», δήλωσε στα τέλη του περασμένου μήνα ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχεμπί. «Διαθέτουμε νέους στόχους που δεν έχουν δεχθεί επίθεση ακόμα. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχει προετοιμαστεί για έναν πόλεμο μακράς διαρκείας».

Σχεδόν εννέα μήνες μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η σύγκρουση έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, προκαλώντας παγκόσμια οικονομική αναταραχή. Ενώ η Ουάσινγκτον προτάσσει τις ζημιές που προκάλεσε στο ιρανικό καθεστώς και η Τεχεράνη την ίδια την επιβίωσή της, η διοίκηση Τραμπ δοκιμάζει νέα οικονομικά και στρατιωτικά μέτρα για να αναγκάσει το Ιράν σε συνθηκολόγηση, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται πεισματικά.

Σε απόγνωση οι πολίτες στην Τεχεράνη

Την ώρα που οι στρατιωτικοί διοικητές επιδεικνύουν ισχύ, οι απλοί Ιρανοί πολίτες, εξαντλημένοι από τις πολυετείς κυρώσεις και την αβεβαιότητα, προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο.

«Κάθε μέρα και κάθε νύχτα περιμένουμε να ξεκινήσουν ξανά οι βομβαρδισμοί», δήλωσε στο CNN ένας 70χρονος κάτοικος της Τεχεράνης. «Έχω φορτίσει όλα τα power bank, έχω αποθηκεύσει νερό και έχω ετοιμάσει τα πάντα, γιατί οι επιθέσεις μπορεί να αρχίσουν ανά πάσα στιγμή».

«Θα ήθελα να μάθω τι άλλο σχεδιάζουν να βομβαρδίσουν οι ΗΠΑ;» αναρωτιέται μια μητέρα δύο παιδιών. «Δεν μπόρεσαν καν να εξοντώσουν την ηγεσία, ούτε να διαπραγματευτούν. Ποιο είναι το νόημα να ξεκινήσει άλλος ένας πόλεμος;»

Το σενάριο της «μητέρας όλων των βομβών» και οι στόχοι στην Ευρώπη

Στην Ουάσινγκτον, οι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Παρά τη δημόσια δέσμευση Τραμπ ότι δεν θα αναλάβει νέα στρατιωτική δράση πριν από τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκαλύπτουν ότι ο αμερικανικός στρατός έχει καταρτίσει νέα σχέδια επιθέσεων.

Αυτά περιλαμβάνουν ακόμη και τη χρήση της βόμβας GBU-43/B (MOAB) -της αποκαλούμενης «μητέρας όλων των βομβών»- κατά των ιρανικών ενεργειακών και πυρηνικών υποδομών. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μη πυρηνικό όπλο στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ, η χρήση του οποίου θα συνιστούσε θεαματική κλιμάκωση.

«Αυτά είναι εργαλεία προπαγάνδας για τον εκφοβισμό του ιρανικού λαού. Ο ιρανικός λαός είναι ο πατέρας όλων των βομβών», απάντησε περιφρονητικά ο Ιρανός διοικητής Αλιρέζα Σέιχ.

Παράλληλα, αναλυτές προειδοποιούν ότι το Ιράν υιοθετεί ένα νέο, επιθετικό στρατιωτικό δόγμα. Ο Φαρζίν Ναντίμι, αναλυτής του Washington Institute, εκτιμά ότι εάν η Τεχεράνη αποφασίσει να δοκιμάσει τους νέους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά ευρωπαϊκών στόχων, στο στόχαστρο θα μπορούσαν να βρεθούν αμερικανικές αεροπορικές βάσεις στη Βρετανία ή ο εφοδιαστικός κόμβος στο Ραμστάιν της Γερμανίας.

Ήδη, οι ΗΠΑ απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας από το Ηνωμένο Βασίλειο πίσω στις αμερικανικές βάσεις, μετά από πληροφορίες για ιρανικό σχέδιο στοχοποίησης των βρετανικών εγκαταστάσεων.

Περιφερειακός εφιάλτης: Κίνδυνος για υποδομές, data centers και πετρέλαιο

Στον πρώτο γύρο του πολέμου τον Φεβρουάριο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξόντωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, καθώς και κορυφαίους στρατιωτικούς. Τα ιρανικά αντίποινα επικεντρώθηκαν τότε στις αραβικές χώρες του Κόλπου, τις οποίες η Τεχεράνη κατηγορεί για συνεργασία με την Ουάσινγκτον.

Το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ, χτύπησε πολιτικές υποδομές στο Ντουμπάι, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης στο Κουβέιτ και κέντρα δεδομένων που παρέλυσαν τις τράπεζες στην περιοχή. Μόνο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτοξεύτηκαν πάνω από 2.500 πύραυλοι και drones.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποίησε εκ νέου: «Εάν ξεσπάσει άλλος πόλεμος, αμέτρητα υποθαλάσσια καλώδια, κέντρα δεδομένων, εγκαταστάσεις AI και άλλες υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή ενδέχεται να καταστραφούν».

Από την πλευρά τους, τα ΗΑΕ δηλώνουν τώρα καλύτερα προετοιμασμένα. «Δεν θέλουμε πόλεμο», δήλωσε ο Αλί Αλ Νουαΐμι, πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων των ΗΑΕ. «Αλλά αν ο πόλεμος ξεκινήσει σήμερα, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε απειλή πολύ καλύτερα από ό,τι στις 28 Φεβρουαρίου».

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