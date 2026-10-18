Ιράν: Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Λαβρόφ θα επισκεφθεί τη Δευτέρα την Τεχεράνη

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα επισκεφθεί αύριο, Δευτέρα, την Τεχεράνη όπου θα έχει διαβουλεύσεις με Ιρανούς αξιωματούχους και στοχεύει στην παρακολούθηση της υλοποίησης των διμερών συμφωνιών, αναφέρει ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, την οποία επικαλείται το Reuters.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας