Ιράν: Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Λαβρόφ θα επισκεφθεί τη Δευτέρα την Τεχεράνη
Θα έχει διαβουλεύσεις με Ιρανούς αξιωματούχους
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- Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα επισκεφθεί την Τεχεράνη τη Δευτέρα.
- Θα έχει διαβουλεύσεις με Ιρανούς αξιωματούχους κατά την επίσκεψή του.
- Στόχος της επίσκεψης είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης των διμερών συμφωνιών μεταξύ Ρωσίας και Ιράν.
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα επισκεφθεί αύριο, Δευτέρα, την Τεχεράνη όπου θα έχει διαβουλεύσεις με Ιρανούς αξιωματούχους και στοχεύει στην παρακολούθηση της υλοποίησης των διμερών συμφωνιών, αναφέρει ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, την οποία επικαλείται το Reuters.
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