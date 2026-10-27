Χάρτινα ή πλαστικά καλαμάκια; Μελέτη απαντάει στο «αιώνιο» ερώτημα ποια είναι πιο επιβλαβή

Snapshot Μελέτη από τη Νότια Κορέα δείχνει ότι τα πλαστικά καλαμάκια έχουν χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε 10 από 16 κατηγορίες σε σύγκριση με τα χάρτινα και βιοδιασπώμενα.

Τα χάρτινα καλαμάκια παράγουν πάνω από έξι φορές περισσότερες καρκινογόνες ουσίες και έχουν διπλάσια επίδραση στην οξίνιση του περιβάλλοντος από τα πλαστικά.

Τα καλαμάκια από ζαχαροκάλαμο έχουν 16 φορές μεγαλύτερη καρκινογόνο επίδραση και έξι φορές μεγαλύτερη ζημιά λόγω οξίνισης από τα τυπικά πλαστικά καλαμάκια.

Τα χάρτινα καλαμάκια σπάνια ανακυκλώνονται λόγω του μικρού μεγέθους και των αδιάβροχων επιστρώσεων που δυσκολεύουν Snapshot powered by AI

Μία επιστημονική μελέτη από τη Νότια Κορέα έρχεται να ανατρέψει μακροσκελείς περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες, που επί χρόνια υποστηρίζουν ότι τα πλαστικά καλαμάκια είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και απαιτείται η αντικατάστασή τους από τουλάχιστον χάρτινα, κάνοντας την απόλαυση ενός παγωμένου καφέ, μία «μουλιασμένη» υπόθεση.

Η έρευνα προέρχεται από το Υπουργείο Κλίματος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Νότιας Κορέας, το οποίο ανέλυσε τέσσερις τύπους από καλαμάκια — χαρτί, πλαστικό, βιοδιασπώμενο πλαστικό και με βάση το ζαχαροκάλαμο — σε 16 περιβαλλοντικές κατηγορίες.

Τα παραδοσιακά πλαστικά καλαμάκια παρουσίασαν το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε 10 από τις 16 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της τοξικότητας για τον άνθρωπο, των αιωρούμενων σωματιδίων και της συνολικής επίδρασης στην κλιματική αλλαγή.

Εν τω μεταξύ, διαπιστώθηκε ότι τα χάρτινα καλαμάκια παράγουν πάνω από έξι φορές περισσότερες καρκινογόνες ουσίες από τα συμβατικά πλαστικά, ενώ η επίδρασή τους στην οξίνιση του περιβάλλοντος είναι διπλάσια.

Όσον αφορά στα καλαμάκια «Bio-PE» — αυτά που κατασκευάζονται από ανανεώσιμες πηγές όπως το ζαχαροκάλαμο — παρήγαγαν 16 φορές μεγαλύτερη καρκινογόνο επίδραση από τα τυπικά πλαστικά καλαμάκια, καθώς και έξι φορές μεγαλύτερη ζημιά λόγω οξίνισης (ο δείκτης που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για τη μέτρηση των μεταβολών στα επίπεδα pH των ωκεανών και του εδάφους).

Το ζήτημα της ανακύκλωσης

Η μελέτη διαπίστωσε ότι, επειδή τα χάρτινα καλαμάκια είναι τόσο μικρά, συχνά διαφεύγουν από τον εξοπλισμό διαλογής στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν κανένα δεν ανακυκλώνεται στην πραγματικότητα.

Επιπλέον, οι αδιάβροχες επικαλύψεις και οι βιομηχανικές κόλλες τους εμποδίζουν να αποσυντεθούν εύκολα, απαιτώντας περισσότερη ενέργεια κατά την επεξεργασία και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τα μικροπλαστικά να καταλήξουν τελικά στον ανακυκλωμένο πολτό.

Αντιμέτωπος με τα ευρήματα αυτά, ο νοτιοκορεάτης κυβερνητικός βουλευτής Κιμ Γουι-σανγκ επέκρινε τις εγχώριες περιβαλλοντικές οργανώσεις και την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δίνουν προτεραιότητα σε αφηγήσεις που δημιουργούν καλή εντύπωση έναντι της σκληρής επιστήμης.

«Η κυβέρνηση πρέπει να αναγνωρίσει την αποτυχία της πολιτικής της για το “greenwashing”, η οποία επικεντρώθηκε σε αναποτελεσματικά υποκατάστατα υλικά», είπε.

Το κοινό φαίνεται να συμφωνεί. Σύμφωνα με μια κυβερνητική έρευνα σε 1.001 πολίτες της Νότιας Κορέας, το 87,5% δεν συμπαθεί τα χάρτινα καλαμάκια.

Τώρα ως λύση προκρινεται η χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων καλαμακιών από ανθεκτικά υλικά όπως ανοξείδωτο ατσάλι ή σιλικόνη, τα οποία πλένονται στο πλυντήριο πιάτων και ξεπλένονται εύκολα στο νεροχύτη. Ή το στόμα σας