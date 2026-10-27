«Ζητώ συγγνώμη»: Οργή στην Κίνα για τον Κιλιάν Εμπαπέ που αποκάλεσε τον Μάο Τσετούνγκ δικτάτορα

Όλα ξεκίνησαν από ένα απόσπασμα ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, το οποίο έδειχνε τον Κιλιάν Εμπαπέ να παραχωρεί συνέντευξη πριν εμφανιστεί στο γαλλικό διαδικτυακό talk show «The Bridge»

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

«Ζητώ συγγνώμη»: Οργή στην Κίνα για τον Κιλιάν Εμπαπέ που αποκάλεσε τον Μάο Τσετούνγκ δικτάτορα
ΚΟΣΜΟΣ
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Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Γάλλος αστέρας του ποδοσφαίρου Κιλιάν Εμπαπέ για ένα σχόλιο που έκανε για τον ιδρυτή της Κομμουνιστικής Κίνας, Μάο Τσετούνγκ, χαρακτηρίζοντας τον «Κινέζο δικτάτορα».

Το σχόλιο του Γάλλου άσου, το οποίο έγινε κατά την διάρκεια συνέντευξης και προκάλεσε οργή στην Κίνα, είχε ως αποτέλεσμα τρεις κινεζικές εταιρείες να διακόψουν την συνεργασία τους μαζί του.

Σε γραπτή του δήλωση που δημοσιεύτηκε στο «X», ο Εμπαπέ αναφέρει: «Στη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης, αντέδρασα βλέποντας μια φωτογραφία του εαυτού μου. Το σχόλιο που έκανα ήταν απερίσκεπτο και τώρα αντιλαμβάνομαι ότι πλήγωσε πολλούς ανθρώπους στην Κίνα και τις κινεζικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Ζητώ συγγνώμη από όσους αναστατώθηκαν από τα λόγια μου. Αυτό δεν ήταν σε καμία περίπτωση η πρόθεσή μου. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον κινεζικό λαό και για την ιστορία του. Ειλικρινά, ζητώ συγγνώμη».

Δείτε την ανάρτηση του Εμπαπέ:

Το σχόλιο που προκάλεσε οργή

Όλα ξεκίνησαν από ένα απόσπασμα ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, το οποίο έδειχνε τον Κιλιάν Εμπαπέ να παραχωρεί συνέντευξη πριν εμφανιστεί στο γαλλικό διαδικτυακό talk show «The Bridge».

Στο βίντεο, κάποιος εκτός κάμερας ρωτάει τον Εμπαπέ ποιο είναι το αγαπημένο του meme με τον εαυτό του. Τότε, ο ποδοσφαιριστής απαντά ότι ήταν «ένα βίντεο που έφτιαξε κάποιος με έναν τύπο... Νομίζω ότι ήταν ένας Κινέζος δικτάτορας», πριν το βίντεο προβάλει μια επεξεργασμένη εικόνα που απεικονίζει το πρόσωπο του Εμπαπέ πάνω στο σώμα του Μάο Τσετούνγκ. Να σημειωθεί ότι, ο Γάλλος στράικερ δεν κατονομάζει τον Μάο στο βίντεο.

Δείτε το βίντεο:

Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου στο διαδίκτυο αποκαλούν χαριτολογώντας τον σταρ, ο οποίος λέγεται ότι επισκιάζει πολλούς από τους συμπαίκτες του και ακόμη και τις ομάδες στις οποίες παίζει, «δικτάτορα», ενώ έχουν κυκλοφορήσει και πολλά memes που τον απεικονίζουν ως τον Μάο ή άλλους αυταρχικούς ηγέτες.

Ωστόσο, αυτό το σχόλιο πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στην Κίνα.

Η εταιρεία ποτών Dongpeng, ο κολοσσός των γαλακτοκομικών Mengniu και η εταιρεία παραγωγής τυριών Milkground ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι τερματίζουν τις συμφωνίες τους με τον ποδοσφαιριστή, δηλώντας η καθεμία ότι εναντιώνεται σε «οποιαδήποτε λόγια και πράξεις που πληγώνουν το εθνικό αίσθημα».

Οι εταιρείες δεν διευκρίνισαν τι πυροδότησε τις αποφάσεις τους, αν και εξέδωσαν τις δηλώσεις τους μετά την κυκλοφορία του βίντεο.

Κίνα - Κίλιαν Εμπαπέ

Μπουκάλια της Dongpeng Beverage Group, στα οποία απεικονίζεται ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Κίλιαν Εμπαπέ, σε ένα σούπερ μάρκετ στο Πεκίνο

AP

Ο Μάο Τσετούνγκ ήταν ένας επαναστάτης που ηγήθηκε του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα κατά τη διάρκεια των κρίσιμων πρώτων ημερών του, κερδίζοντας έναν εμφύλιο πόλεμο εναντίον του κυβερνώντος Εθνικιστικού Κόμματος και ιδρύοντας στη συνέχεια τη σύγχρονη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Ο Μάο τιμάται από πολλούς ακόμη και σήμερα. Ωστόσο, αφήνει πίσω του μια πολύπλοκη κληρονομιά αυταρχικής διακυβέρνησης, έχοντας ηγηθεί εκστρατειών όπως το «Μεγάλο Άλμα προς τα Εμπρός», ένα πρόγραμμα που οδήγησε σε λιμό και στοίχισε τη ζωή σε περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους.

Έχει πρωταγωνιστήσει σε διαφημιστικές καμπάνιες στην Κίνα

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το σχόλιο του Εμπαπέ, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Γκούο Τζιακούν, δήλωσε ότι «τα λόγια και οι πράξεις που πληγώνουν τα συναισθήματα του κινεζικού λαού θα αντιμετωπίζονται με μια κοινή αντίδραση από όλους τους τομείς της κινεζικής κοινωνίας».

Η δημοφιλής κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης RedNote προσχώρησε, επίσης, στις επικρίσεις, αναφέροντας σε ξεχωριστή της δήλωση ότι η εταιρεία είχε μια συνεργασία περιεχομένου με τον Εμπαπέ, η οποία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2024, και ότι θα «αφαιρέσει το σχετικό διαφημιστικό υλικό».

Κίνα - Κίλιαν Εμπαπέ

Μπουκάλια της Dongpeng Beverage Group, στα οποία απεικονίζεται ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Κίλιαν Εμπαπέ, σε ένα σούπερ μάρκετ στο Πεκίνο

AP

Ο Εμπαπέ έχει πρωταγωνιστήσει σε διαφημιστικές καμπάνιες στην Κίνα για προϊόντα που κυμαίνονται από ποτά με ηλεκτρολύτες έως γάλα και τυρί. Σε ένα διαφημιστικό για την Dongpeng, ο Εμπαπέ εκφωνεί ένα σλόγκαν στα κινέζικα, ενώ σε μια διαφήμιση για τη Mengniu εμφανίζεται μαζί με τον Αργεντινό αστέρα του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι.

Στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν ήδη πολλαπλά σχόλια που επικρίνουν τον Εμπαπέ.

Τα hashtag «Η Dongpeng τερματίζει τη συνεργασία της με τον Εμπαπέ» και «Αρκετές μάρκες τερματίζουν τις συνεργασίες τους με τον Εμπαπέ» βρέθηκαν στην κορυφή της λίστας των δημοφιλών θεμάτων (trending) του Weibo. Το hashtag «Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου μποϊκοτάρουν τον Εμπαπέ» ήταν επίσης δημοφιλές, με ορισμένους χρήστες να εκφράζουν την οργή τους για τις δηλώσεις του ή να του λένε να μην έρθει στην Κίνα.

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