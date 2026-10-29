Κολομβία: Εν ψυχρώ δολοφονία σε κατάμεστο αυτοκινητόδρομο - Σκληρό βίντεο

Snapshot Ένοπλοι δολοφόνησαν εν ψυχρώ έναν οδηγό σε αυτοκινητόδρομο στην πολιτεία Λα Ορόρα της Κολομβίας.

Η επίθεση έγινε κοντά στην είσοδο του οικιστικού συγκροτήματος Βίγια Κλαμπ γύρω στις 6 το απόγευμα τοπική ώρα.

Δύο άνδρες σε μοτοσικλέτα έκλεισαν το δρόμο του θύματος και ο επιβάτης πυροβόλησε εξ επαφής μέσα από το παρμπρίζ.

Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει, αλλά οι δράστες τον σκότωσαν πυροβολώντας τον εξ επαφής ακόμη κι όταν είχε πέσει στο οδόστρωμα, βαριά τραυματισμένος.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από περαστικούς και οδηγούς που ήταν μάρτυρες της δολοφονίας. Snapshot powered by AI

Ένα σοκαριστικό βίντεο κατέγραψαν οδηγοί που κινούνταν σε έναν αυτοκινητόδρομο στην πολιτεία Λα Ορόρα στην Κολομβία. Ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον ενός οδηγού κοντά στην είσοδο του οικιστικού συγκροτήματος Βίγια Κλαμπ με αποτέλεσμα ο άνδρας να πεθάνει επί τόπου, αφού δέχθηκε πυροβολισμούς εξ επαφής ακόμα και στο κεφάλι.

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 6 το απόγευμα τοπική ώρα χθες Τετάρτη (28/10), όταν ένας δυνατός κρότος διέκοψε την καθημερινότητα στη λεωφόρο León Febres-Cordero. Τα οχήματα κινούνταν με μικρές ταχύτητες λόγω της κίνησης, όταν δύο άνδρες σε μοτοσικλέτα έκλεισαν το δρόμο ενός οδηγού.

Περαστικοί κι οδηγοί έγιναν μάρτυρες της άμεσης επίθεσης: Ο επιβάτης στο πίσω μέρος της μοτοσικλέτας πυροβόλησε εξ επαφής μέσα από το παρμπρίζ. Το θύμα βγήκε από το όχημα προσπάθησε να διαφύγει.

Δευτερόλεπτα αργότερα, σύμφωνα με πλάνα που κατέγραψαν μάρτυρες από τα οχήματά τους, οι επιτιθέμενοι γύρισαν για να τον αποτελειώσουν στο έδαφος πριν φύγουν με μεγάλη ταχύτητα προς τον κεντρικό δρόμο.