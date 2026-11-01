Συγκλονιστικός γάμος: Ορφανός γαμπρός ζήτησε «λίγους συγγενείς» στα social - Πήγαν χιλιάδες

Η ιστορία που λύγισε το διαδίκτυο και έφερε χιλιάδες άγνωστους μεταξύ τους χρήστες σε έναν γάμο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Συγκλονιστικός γάμος: Ορφανός γαμπρός ζήτησε «λίγους συγγενείς» στα social - Πήγαν χιλιάδες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Xu Chenghong, ορφανός και με ελάχιστη οικογενειακή υποστήριξη, ζήτησε μέσω social media να παρευρεθούν συγγενείς στον γάμο του, ανησυχώντας για τη μοναξιά της ημέρας.
  • Η έκκληση του έγινε viral και πάνω από 3.000 άτομα ανταποκρίθηκαν, προσφέροντας δώρα, φαγητά και πολυτελή αυτοκίνητα για τη γαμήλια πομπή.
  • Οι τοπικές αρχές βοήθησαν στη μεταφορά της τελετής σε μια μεγαλύτερη πλατεία και υποστήριξαν την ασφάλεια των καλεσμένων, ενώ μια εταιρεία κινητής έστησε σταθμό 5G στο χωριό.
  • Ο γαμπρός είχε εξοικονομήσει σημαντικό ποσό για τον γάμο, αλλά ο πατέρας της νύφης αρνήθηκε την προίκα, προτρέποντάς τον να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για το σπίτι του.
  • Ο γάμος του Xu έγινε σύμβολο ανθρώπινης καλοσύνης και αλληλεγγύης, με χιλιάδες ανθρώπους να συμμετέχουν για να στηρίξουν και να γιορτάσουν μαζί του.
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Ένας γάμος στην Κίνα έχει συγκλονίσει το διαδίκτυο, που έπαιξε τον δικό του ρόλο σε αυτόν σε μία συγκινητική ανταπόκριση των χρηστών.

Ο νεαρός Xu Chenghong, ένας 24χρονος άνδρας από το Zhaotong στην επαρχία Γιουνάν, στράφηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από τον γάμο του, αφού ανησυχούσε ότι πολύ λίγοι συγγενείς θα ήταν παρόντες στη μεγάλη του μέρα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Xu έχασε τον πατέρα του σε ηλικία τριών ετών. η μητέρα του τον εγκατέλειψε όταν ήταν πέντε ετών και δύο χρόνια αργότερα πέθανε η γιαγιά του - το αγόρι μεγάλωσε με τον μεγαλύτερο αδερφό του. Δεν είχε κανέναν να καλέσει στον δικό του γάμο και έτσι δημοσίευσε αρκετά βίντεο στα social media, στα οποία καλούσε όλους όσους ήθελαν.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Douyin, την κινεζική εκδοχή του TikTok, ο Xu κάλεσε μέλη του κοινού να παρευρεθούν στον γάμο, λέγοντας ότι ήθελε απλώς οι άνθρωποι να μοιραστούν τη χαρά του. Η έκκληση έγινε γρήγορα viral.

Υπολόγισε σε 10-20 άτομα και πάνω από 3.000 ανταποκρίθηκαν. Οι άνθρωποι άρχισαν να φέρνουν τρόφιμα, οικιακές συσκευές και άλλα δώρα.

Μεταξύ αυτών 9,999 τριαντάφυλλα, μια τεράστια δεκαώροφη τούρτα και μια πολυτελής γαμήλια πομπή αποτελούμενη από Maybach, Range Rover και Cadillac Escalade.

Οι τοπικές αρχές, από ανησυχία για την ασφάλεια των καλεσμένων, βοήθησαν να μεταφερθεί η τελετή σε μια μεγάλη πλατεία και η τοπική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας έφερε ακόμη και έναν σταθμό 5G στο χωριό.

Έχοντας μεγαλώσει με ελάχιστη οικογενειακή υποστήριξη, ο Xu εργάστηκε σε διάφορες δουλειές και φέρεται να εξοικονόμησε περισσότερα από 160,000 γιουάν (30,720 S$) για να παντρευτεί την κοπέλα του, Luo Chui. Καθώς πλησίαζε ο γάμος, ωστόσο, συνειδητοποίησε ότι δεν θα υπήρχαν αρκετοί συγγενείς και φίλοι για να γεμίσουν έστω και μερικά τραπέζια δεξιώσεων.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια ανοιχτή πρόσκληση σε μια χούφτα αγνώστους σύντομα μετατράπηκε σε ένα μαζικό κύμα καλής θέλησης, με χιλιάδες ανθρώπους να εκφράζουν ενδιαφέρον να παρευρεθούν και πολλούς να ταξιδεύουν στο χωριό του Xu για να λάβουν μέρος στους εορτασμούς.

Βίντεο από τη γιορτή κυκλοφόρησαν ευρέως στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί χρήστες περιέγραψαν τον γάμο ως μια ισχυρή υπενθύμιση της ανθρώπινης καλοσύνης.

Η ιστορία έχει απήχηση σε όλη την Κίνα και πέρα από αυτήν, μετατρέποντας αυτό που θα μπορούσε να ήταν μια μοναχική οικογενειακή περίσταση σε μια μαζική γιορτή, ανθρώπινη συμπόνια και καλοσύνη.

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