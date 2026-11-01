Ο 90χρονος Ιάπωνας bodybuilder που έγινε viral - Δεν σκέφτεται να αποσυρθεί προς το παρόν

Έκανε ένα διάλειμμα 16 ετών πριν επιστρέψει για μία 2η καριέρα 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ο 90χρονος Ιάπωνας bodybuilder που έγινε viral - Δεν σκέφτεται να αποσυρθεί προς το παρόν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τόσισουκε Καναζάβα, 90 ετών, συμμετείχε στους Παγκόσμιους Αγώνες Fitness και Bodybuilding IFBB 2026, ανταγωνιζόμενος νεότερους αθλητές στην κατηγορία μάστερ.
  • Ο Καναζάβα σχεδιάζει να αγωνιστεί ξανά στα 93 του και μετά να αποσυρθεί από το bodybuilding.
  • Η μακροζωία και η φυσική του κατάσταση αποδίδονται στην παραδοσιακή ιαπωνική διατροφή που ακολουθεί επί δεκαετίες.
  • Έχει κατακτήσει 17 εθνικούς τίτλους στην Ιαπωνία και είναι ο γηραιότερος διαγωνιζόμενος στη χώρα του.
  • Ξεκίνησε την καριέρα του στα 20, αποσύρθηκε στα 34 και επέστρεψε μετά από 16 χρόνια λόγω της ασθένειας της συζύγου του, δημιουργώντας μια επιτυχημένη δεύτερη καριέρα.
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Αίσθηση έχει προκαλέσει η συμμετοχή ενός 90χρονυ Ιάπωνα στους Παγκόσμιους Αγώνες Fitness και Bodybuilding IFBB του 2026 στην Santa Susanna της Ισπανίας

Ο Τόσισουκε Καναζάβα ανταγωνίστηκε αντιπάλους δεκαετίες νεότερους στην κατηγορία «μάστερ», που προορίζεται για αθλητές ηλικίας 50 ετών και άνω.

Toshisuke Kanazawa

Πριν βγει στη σκηνή, έκανε προθέρμανση με την ομάδα του και έβαλε σπρέι μαυρίσματος, όπως και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες. Η συμμετοχή του δεν ολοκληρώθηκε με θέση στο βάθρο, αλλά ο Κανάζαβα σχεδιάζει ήδη να επιστρέψει για να διαγωνιστεί για τελευταία φορά πριν αποσυρθεί.

«Σκέφτομαι να το δοκιμάσω για άλλη μια φορά στα 93. Μετά από αυτό, πιθανότατα θα πρέπει να αποσυρθώ», είπε.

Ο Καναζάβα αποδίδει τη φυσική του κατάσταση σε μια διατροφική ρουτίνα που ακολουθεί εδώ και δεκαετίες. «Από τότε που έγινα 50 ετών, αναπτύσσω μυϊκή μάζα ακολουθώντας μια καθαρά ιαπωνική διατροφή: ολόκληρο ρύζι, νάττο, ένα πιάτο με ζυμωμένη σόγια, και σούπα μίσο», εξήγησε. Και πρόσθεσε: «Είναι ο κλασικός τρόπος διατροφής των Ιαπώνων. Και χάρη σε αυτό, έχω ζήσει 90 χρόνια χωρίς να αρρωστήσω ποτέ».

Επισήμανε επίσης ότι στην Ιαπωνία οι ρυτίδες μπορεί να επηρεάσουν την αντίληψη για την εμφάνιση των ηλικιωμένων. «Μου αρέσει να προσπαθώ να κάνω πράγματα που κανείς άλλος δεν έχει κάνει, και πάνω απ’ όλα θέλω να αφιερωθώ στο bodybuilding για το υπόλοιπο της ζωής μου», εξήγησε ο Κανάζαβα. Και κατέληξε: «Μόλις βάλεις έναν στόχο, πρέπει να αναπτύξεις την ψυχική δύναμη και την αποφασιστικότητα για να τον πετύχεις, ό,τι κι αν συμβεί».

Αυτός ο 90χρονος Ιάπωνας αθλητής του bodybuilding είχε μόλις κερδίσει την κατηγορία άνω των 85 ετών στο All Japan Masters Fitness Championship, που πραγματοποιήθηκε στη Χιροσίμα μόλις μία μέρα μετά τα γενέθλιά του, τον περασμένο μήνα.

Με αυτή τη νίκη κατέκτησε τον 17ο εθνικό τίτλο του —15 στο Japan Masters και δύο στο Japan Championship— και εδραιώθηκε ως ο γηραιότερος διαγωνιζόμενος της Ιαπωνίας. Μακριά από το να σκέφτεται την αποχώρηση, υποστηρίζει ότι δεν είναι ακόμα «ούτε καν κοντά στη γραμμή του τερματισμού».

Toshisuke Kanazawa

Ο Καναζάβα άρχισε να αγωνίζεται στα 20 του, όταν το bodybuilding είχε ακόμη περιορισμένη παρουσία στην Ιαπωνία. Αφού εγκατέλειψε την κολύμβηση για να επικεντρωθεί στα βάρη, σημείωσε τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες κερδίζοντας τον τίτλο του Mr. Japan το 1960 και το 1963. Επίσης, απέκτησε διεθνή φήμη με την τέταρτη θέση που κατέκτησε στο IFBB Universe του 1967.

Ωστόσο, αποσύρθηκε από τις σκηνές στα 34 του και παρέμεινε μακριά από τους αγώνες για 16 χρόνια. Η επιστροφή του οφείλεται στην ασθένεια της συζύγου του, η οποία απολάμβανε να τον βλέπει να αγωνίζεται. Από τότε, δημιούργησε μια δεύτερη καριέρα που χαρακτηρίζεται από τίτλους Masters και ρεκόρ μακροζωίας: στα 86 του έγινε ο γηραιότερος αθλητής που ανέβηκε στη σκηνή του Πρωταθλήματος Bodybuilding της Ιαπωνίας.

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