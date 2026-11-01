Τα κινεζικά φέρετρα πλήττουν τους Ευρωπαίους κατασκευαστές – Ετοιμάζουν έκκληση στις Βρυξέλλες

Snapshot Ευρωπαίοι κατασκευαστές φέρετρων ζητούν από τις Βρυξέλλες να διερευνήσουν τις εισαγωγές φέρετρων από την Κίνα λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού.

Περίπου το 25% των ευρωπαϊκών εταιρειών φέρετρων έκλεισε τα τελευταία πέντε χρόνια λόγω των χαμηλών τιμών των κινεζικών προϊόντων.

Η συμμαχία καταγγέλλει ότι οι Κινέζοι παραγωγοί επωφελούνται από κρατικές επιδοτήσεις, χαμηλότερο κόστος εργασίας και προνομιακές αλυσίδες εφοδιασμού.

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές προετοιμάζουν αίτημα αντιντάμπινγκ και συλλέγουν στοιχεία για να αποδείξουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Υπάρχει υπόνοια ότι περίπου 30.000 φέρετρα ετησίως στην Ιταλία μπορεί να εισάγονται με λανθασμένη τελωνειακή κατηγοριοποίηση. Snapshot powered by AI

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές φέρετρων ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ζητήσουν από τις Βρυξέλλες να διερευνήσουν τις εισαγωγές από την Κίνα, προειδοποιώντας ότι οι χαμηλές τιμές και τα πιθανά κενά στη τελωνειακή νομοθεσία απειλούν τον κλάδο.

Μια ομάδα κατασκευαστών — η οποία μέχρι τώρα δεν είχε ειδική εκπροσώπηση σε επίπεδο λόμπι — έχει σχηματίσει μια συμμαχία και συναντήθηκε με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι της διεύθυνσης εμπορίου, όπως δήλωσαν οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας στο αμερικανικό περιοδικό Politico.

Η ομάδα προετοιμάζει καταγγελία για αντιντάμπινγκ — ένα αίτημα προς την ΕΕ να διερευνήσει εάν οι Κινέζοι κατασκευαστές φέρετρων πωλούν τα προϊόντα τους στην Ευρώπη σε αθέμιτα χαμηλές τιμές.

Ο κλάδος υποστηρίζει ότι η ζημιά στην αγορά έχει αρχίσει ήδη να φαίνεται. Τα τελευταία πέντε χρόνια, περίπου το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων κατασκευαστών φέρετρων έχει κλείσει τις επιχειρήσεις τους.

«Οι μικρότερες εταιρείες δεν μπόρεσαν να αντέξουν τον ανταγωνισμό από μη Ευρωπαίους εισαγωγείς», είπε ο σύμβουλος που συντονίζει την καταγγελία των Ευρωπαίων κατασκευαστών, Φόλκο Σιούλι. Πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις που κατάφεραν να μείνουν ανοιχτές πήρε μόνο το 50% της αγοράς που κάλυπταν οι επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια έκκλησης που απηύθυνε πέρυσι μια ομάδα ευρωβουλευτών προς τον Επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς.

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τον κινεζικό ανταγωνισμό και τους ενημερώθηκε ότι ο κλάδος θα μπορούσε να υποβάλει επίσημη καταγγελία για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. «Η ΕΕ λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα για την προστασία των βιομηχανιών της από εισαγωγές που πραγματοποιούνται υπό αθέμιτους όρους και επί του παρόντος έχει θέσει σε εφαρμογή πάνω από 200 μέτρα», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Τι ψάχνουν στις εισαγωγές φέρετρων

Στο επίκεντρο των επιχειρημάτων του κλάδου βρίσκεται μια έντονη διαφορά τιμών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των κατασκευαστών, η παραγωγή ενός φέρετρου στην Κίνα κοστίζει περίπου το ένα τρίτο του κόστους ενός αντίστοιχου προϊόντος στην Ιταλία, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται ο ίδιος τύπος ξύλου.

Η συμμαχία - η οποία δεν έχει ακόμη συμφωνήσει για το όνομά της - επισημαίνει διάφορους παράγοντες που, κατά την άποψή της, προσδίδουν πλεονέκτημα στους Κινέζους παραγωγούς, όπως κρατικές επιδοτήσεις, φορολογικά οφέλη που σχετίζονται με τις εξαγωγές, χαμηλότερο κόστος εργασίας και φθηνότερη ξυλεία.

Υποστηρίζει επίσης ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές επωφελούνται από προνομιακές αλυσίδες εφοδιασμού πρώτων υλών και ότι οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στα κινεζικά προϊόντα έχουν συμβάλει στην ανακατεύθυνση της παραγωγής προς την Ευρώπη.Ωστόσο, οι χαμηλές τιμές από μόνες τους δεν συνιστούν ντάμπινγκ σύμφωνα με τους εμπορικούς κανόνες της ΕΕ.

Για να επιβληθούν δασμοί αντιντάμπινγκ, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι Κινέζοι παραγωγοί πωλούν φέρετρα στην ΕΕ σε τιμές χαμηλότερες από την καθορισμένη κανονική αξία τους, ότι ο κλάδος της ΕΕ υφίσταται ουσιώδη ζημία και ότι οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ευθύνονται για τη ζημία αυτή.

Ως εκ τούτου, η συμμαχία συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το κόστος παραγωγής, τις πρώτες ύλες, το εργατικό κόστος και τις τιμές εκ του εργοστασίου, προκειμένου να συγκρίνει ισοδύναμα φέρετρα που κατασκευάζονται στην Κίνα και στην Ευρώπη.

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές φέρετρων εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο κάποια από τα φέρετρα που εισέρχονται στην ΕΕ από την Κίνα να μην εισάγονται ως φέρετρα από τα τελωνεία. Ο Εμιλιάνο Ινγκούσιο, ένας μαθηματικός που προσλήφθηκε από τον κλάδο για να αναλύσει τα στοιχεία εμπορίου και παραγωγής, δήλωσε ότι οι υπολογισμοί του εντόπισαν μια ανεξήγητη απόκλιση που αντιστοιχεί σε περίπου 30.000 φέρετρα ετησίως στην Ιταλία.