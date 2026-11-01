Τα κινεζικά φέρετρα πλήττουν τους Ευρωπαίους κατασκευαστές – Ετοιμάζουν έκκληση στις Βρυξέλλες

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές φέρετρων διαμαρτύρονται ότι οι εισαγωγές από την Κίνα μπορεί να σημάνουν το τέλος τους

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τα κινεζικά φέρετρα πλήττουν τους Ευρωπαίους κατασκευαστές – Ετοιμάζουν έκκληση στις Βρυξέλλες
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ευρωπαίοι κατασκευαστές φέρετρων ζητούν από τις Βρυξέλλες να διερευνήσουν τις εισαγωγές φέρετρων από την Κίνα λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού.
  • Περίπου το 25% των ευρωπαϊκών εταιρειών φέρετρων έκλεισε τα τελευταία πέντε χρόνια λόγω των χαμηλών τιμών των κινεζικών προϊόντων.
  • Η συμμαχία καταγγέλλει ότι οι Κινέζοι παραγωγοί επωφελούνται από κρατικές επιδοτήσεις, χαμηλότερο κόστος εργασίας και προνομιακές αλυσίδες εφοδιασμού.
  • Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές προετοιμάζουν αίτημα αντιντάμπινγκ και συλλέγουν στοιχεία για να αποδείξουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
  • Υπάρχει υπόνοια ότι περίπου 30.000 φέρετρα ετησίως στην Ιταλία μπορεί να εισάγονται με λανθασμένη τελωνειακή κατηγοριοποίηση.
Snapshot powered by AI

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές φέρετρων ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ζητήσουν από τις Βρυξέλλες να διερευνήσουν τις εισαγωγές από την Κίνα, προειδοποιώντας ότι οι χαμηλές τιμές και τα πιθανά κενά στη τελωνειακή νομοθεσία απειλούν τον κλάδο.

Μια ομάδα κατασκευαστών — η οποία μέχρι τώρα δεν είχε ειδική εκπροσώπηση σε επίπεδο λόμπι — έχει σχηματίσει μια συμμαχία και συναντήθηκε με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι της διεύθυνσης εμπορίου, όπως δήλωσαν οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας στο αμερικανικό περιοδικό Politico.

Η ομάδα προετοιμάζει καταγγελία για αντιντάμπινγκ — ένα αίτημα προς την ΕΕ να διερευνήσει εάν οι Κινέζοι κατασκευαστές φέρετρων πωλούν τα προϊόντα τους στην Ευρώπη σε αθέμιτα χαμηλές τιμές.

Ο κλάδος υποστηρίζει ότι η ζημιά στην αγορά έχει αρχίσει ήδη να φαίνεται. Τα τελευταία πέντε χρόνια, περίπου το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων κατασκευαστών φέρετρων έχει κλείσει τις επιχειρήσεις τους.

«Οι μικρότερες εταιρείες δεν μπόρεσαν να αντέξουν τον ανταγωνισμό από μη Ευρωπαίους εισαγωγείς», είπε ο σύμβουλος που συντονίζει την καταγγελία των Ευρωπαίων κατασκευαστών, Φόλκο Σιούλι. Πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις που κατάφεραν να μείνουν ανοιχτές πήρε μόνο το 50% της αγοράς που κάλυπταν οι επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια έκκλησης που απηύθυνε πέρυσι μια ομάδα ευρωβουλευτών προς τον Επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς.

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τον κινεζικό ανταγωνισμό και τους ενημερώθηκε ότι ο κλάδος θα μπορούσε να υποβάλει επίσημη καταγγελία για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. «Η ΕΕ λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα για την προστασία των βιομηχανιών της από εισαγωγές που πραγματοποιούνται υπό αθέμιτους όρους και επί του παρόντος έχει θέσει σε εφαρμογή πάνω από 200 μέτρα», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Τι ψάχνουν στις εισαγωγές φέρετρων

Στο επίκεντρο των επιχειρημάτων του κλάδου βρίσκεται μια έντονη διαφορά τιμών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των κατασκευαστών, η παραγωγή ενός φέρετρου στην Κίνα κοστίζει περίπου το ένα τρίτο του κόστους ενός αντίστοιχου προϊόντος στην Ιταλία, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται ο ίδιος τύπος ξύλου.

Η συμμαχία - η οποία δεν έχει ακόμη συμφωνήσει για το όνομά της - επισημαίνει διάφορους παράγοντες που, κατά την άποψή της, προσδίδουν πλεονέκτημα στους Κινέζους παραγωγούς, όπως κρατικές επιδοτήσεις, φορολογικά οφέλη που σχετίζονται με τις εξαγωγές, χαμηλότερο κόστος εργασίας και φθηνότερη ξυλεία.

Υποστηρίζει επίσης ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές επωφελούνται από προνομιακές αλυσίδες εφοδιασμού πρώτων υλών και ότι οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στα κινεζικά προϊόντα έχουν συμβάλει στην ανακατεύθυνση της παραγωγής προς την Ευρώπη.Ωστόσο, οι χαμηλές τιμές από μόνες τους δεν συνιστούν ντάμπινγκ σύμφωνα με τους εμπορικούς κανόνες της ΕΕ.

Για να επιβληθούν δασμοί αντιντάμπινγκ, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι Κινέζοι παραγωγοί πωλούν φέρετρα στην ΕΕ σε τιμές χαμηλότερες από την καθορισμένη κανονική αξία τους, ότι ο κλάδος της ΕΕ υφίσταται ουσιώδη ζημία και ότι οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ευθύνονται για τη ζημία αυτή.

Ως εκ τούτου, η συμμαχία συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το κόστος παραγωγής, τις πρώτες ύλες, το εργατικό κόστος και τις τιμές εκ του εργοστασίου, προκειμένου να συγκρίνει ισοδύναμα φέρετρα που κατασκευάζονται στην Κίνα και στην Ευρώπη.

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές φέρετρων εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο κάποια από τα φέρετρα που εισέρχονται στην ΕΕ από την Κίνα να μην εισάγονται ως φέρετρα από τα τελωνεία. Ο Εμιλιάνο Ινγκούσιο, ένας μαθηματικός που προσλήφθηκε από τον κλάδο για να αναλύσει τα στοιχεία εμπορίου και παραγωγής, δήλωσε ότι οι υπολογισμοί του εντόπισαν μια ανεξήγητη απόκλιση που αντιστοιχεί σε περίπου 30.000 φέρετρα ετησίως στην Ιταλία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:21ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Χάος και ουρές χιλιομέτρων εν μέσω κακοκαιρίας μετά από τροχαίο στο ύψος της Βέροιας - Δείτε βίντεο

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Τα κινεζικά φέρετρα πλήττουν τους Ευρωπαίους κατασκευαστές – Ετοιμάζουν έκκληση στις Βρυξέλλες

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Προσοχή, αντιμετωπίζουμε την κακοκαιρία σαν κακοκαιρία

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ποτάμια οι δρόμοι σε Λήμνο, Κίμωλο. Αγχίαλο από τις ισχυρές βροχοπτώσεις

16:34LIFESTYLE

Βάσω Λασκαράκη: Ο Μελέτης ήταν ο μόνος άνθρωπος που ήξερε τι περνούσα στον χωρισμό μου

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Μαν: Στο νοσοκομείο ο θρύλος του σινεμά -Αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στο πόδι

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Dia de los muertos: Φαντασμαγορικοί εορτασμοί της Ημέρας των Νεκρών - Εικόνες και βίντεο

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Άρτα: Αγωνία για 22χρονο που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημος fitness influencer και αστέρι του OnlyFans, σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανή

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Πώς ξεγελούσαν τους δωρητές με διαφορετικές φωτογραφίες παιδιών

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Αυτοκίνητο κατέληξε σε τοίχο – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Το Κεμπέκ θα απαγορεύσει τουρμπάνια και των νικάμπ, στα δημοτικά σχολεία

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πότε αναρτώνται στο myCAR - Πόσο θα πληρώσετε φέτος

15:14LIFESTYLE

Επικίνδυνοι καιροί: Η Σακίρα αναβάλλει τη συναυλία της στις Πυραμίδες - Η νέα ημερομηνία

15:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Παράταση μέχρι τέλος του χρόνου για τις δηλώσεις

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Ναταλία Γερμανού για ΜΚΟ: «Εύχομαι να μη δείτε το φως του ήλιου ποτέ»

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Για πρώτη φορά στην ιστορία του επικεφαλής της υπηρεσίας επικοινωνιών μία γυναίκα

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικές σκηνές: 24χρονη παλεύει να ξεφύγει από άγνωστο - Κυνήγησε να την αρπάξει

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Αν ο Ζελένσκι τηλεφωνούσε, ο Πούτιν θα του απαντούσε

14:38ΕΛΛΑΔΑ

«Χρόνια αγγελικά, γιε μου…» -Οι αναρτήσεις για το 19χρονο Ραφαήλ που χάθηκε στην τραγωδία της Ρόδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:30ΕΘΝΙΚΑ

Ο ναύαρχος Φενέκος απαντά γιατί δεν βυθίστηκε η φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Ναταλία Γερμανού για ΜΚΟ: «Εύχομαι να μη δείτε το φως του ήλιου ποτέ»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

«Χρόνια αγγελικά, γιε μου…» -Οι αναρτήσεις για το 19χρονο Ραφαήλ που χάθηκε στην τραγωδία της Ρόδου

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Eftychia Project: «Νιώσαμε επιτέλους σπίτι μας» – Η μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων υιοθετημένων στην πατρίδα - Πού πήγαν, ποιους συνάντησαν

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ποτάμια οι δρόμοι σε Λήμνο, Κίμωλο. Αγχίαλο από τις ισχυρές βροχοπτώσεις

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Περισσότερα από 100 φλαμίνγκο «καθηλώθηκαν» στον υδροβιότοπο λόγω της κακοκαιρίας - Σπάνιο θέαμα

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου βάσει GFS και ECMWF

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στη στρατόσφαιρα φέρνει ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη – Τι θα γίνει στην Ελλάδα

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι οι διάσημοι που έπεσαν θύματα της απάτης του κυκλώματος της ΜΚΟ

16:34LIFESTYLE

Βάσω Λασκαράκη: Ο Μελέτης ήταν ο μόνος άνθρωπος που ήξερε τι περνούσα στον χωρισμό μου

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Μαν: Στο νοσοκομείο ο θρύλος του σινεμά -Αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στο πόδι

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτή είναι η εξαφανισμένη γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πότε αναρτώνται στο myCAR - Πόσο θα πληρώσετε φέτος

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Πώς ξεγελούσαν τους δωρητές με διαφορετικές φωτογραφίες παιδιών

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Άρτα: Αγωνία για 22χρονο που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ