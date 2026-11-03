Αμερικανικές εκλογές: Στήθηκε κάλπη στο διάστημα - Βίντεο με τους αστροναύτες της NASA να ψηφίζουν

Snapshot Τρεις Αμερικανοί αστροναύτες ψήφισαν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Οι αστροναύτες Ανίλ Μένον, Λουκ Ντιλέινι και Τζέσικα Γουάτκινς υπέβαλαν ηλεκτρονικά και κρυπτογραφημένα τα ψηφοδέλτιά τους.

Από το 1997, οι αστροναύτες της NASA έχουν δικαίωμα ψήφου στις αμερικανικές εκλογές, ακόμα και από το διάστημα.

Οι ενδιάμεσες εκλογές καθορίζουν τον συσχετισμό δυνάμεων στο Κογκρέσο και επηρεάζουν την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Snapshot powered by AI

Τι κι αν βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Γη; Οι τρεις αμερικανοί αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ψήφισαν σήμερα στις ενδιάμεσες εκλογές για ττο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

«Ναι, μπορείς να ψηφίσεις ακόμη και από το διάστημα! Και οι τρεις Αμερικανοί, μέλη του πληρώματος, είχαμε το προνόμιο να ψηφίσουμε από τον διαστημικό σταθμό», αναφέρει ο αστροναύτης Ανίλ Μένον σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι τρεις αμερικανοί αστροναύτες - ο Ανίλ Μένον, ο Λουκ Ντιλέινι και η Τζέσικα Γουάτκινς - συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτιά τους και τα έστειλαν κρυπτογραφημένα στην αρμόδια εκλογική αρχή, διευκρίνισε.

Αστροναύτες της NASA που συμμετέχουν σε διαστημικές αποστολές έχουν από το 1997 δικαίωμα συμμετοχής σε αμερικανικές εκλογές. Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα καθορίσουν τον συσχετισμό δυνάμεων στο Κογκρέσο και τα περιθώρια άσκησης πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ για το υπόλοιπο της θητείας του στον Λευκό Οίκο.