Ισραήλ: Η γενική εισαγγελέας ζητά αποδείξεις από το Λικούντ στις καταγγελίες περί εκλογικής νοθείας

Νέα πολιτική αντιπαράθεση στο Ισραήλ, με επίκεντρο την έρευνα της Σιν Μπετ για πιθανή παρέμβαση στις πρόσφατες εκλογές.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ισραήλ: Η γενική εισαγγελέας ζητά αποδείξεις από το Λικούντ στις καταγγελίες περί εκλογικής νοθείας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η γενική εισαγγελέας του Ισραήλ, Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, ζήτησε από τη Σιν Μπετ να παρουσιάσει αποδείξεις για τις καταγγελίες περί εκλογικής νοθείας πριν ξεκινήσουν ανακρίσεις πολιτικών προσώπων.
  • Η Σιν Μπετ επιδιώκει την ανάκριση τεσσάρων πολιτικών από αραβικά κόμματα για πιθανή ξένη χρηματοδότηση των εκλογικών τους δραστηριοτήτων, χωρίς όμως να έχει παρουσιάσει επαρκή στοιχεία για τους τρεις από αυτούς.
  • Το κόμμα Λικούντ κατηγόρησε τη γενική εισαγγελέα ότι παρεμποδίζει την έρευνα, ενώ αυτή απέρριψε τις κατηγορίες και διαβεβαίωσε ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία.
  • Η πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ένταση στο Ισραήλ μετά τις πρόσφατες εκλογές, στις οποίες τα αραβικά κόμματα απέκτησαν σημαντικό ρόλο χωρίς κανένα μπλοκ να εξασφαλίσει αυτοδυναμία.
  • Ο πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι οι εκλογές διεξήχθησαν κανονικά και ότι οι καταγγελίες δεν δικαιολογούν αμφισβήτηση του συνολικού αποτελέσματος.
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Σε ανοιχτή σύγκρουση με την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, Σιν Μπετ, και το κόμμα του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου βρίσκεται η γενική εισαγγελέας της χώρας, Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, με αφορμή τις καταγγελίες για εκλογική νοθεία και πιθανή ξένη παρέμβαση στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Η Μπαχαράβ-Μιάρα ζήτησε την Τρίτη (3/11) από τη Σιν Μπετ να παρουσιάσει τα στοιχεία που διαθέτει, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να διαταχθούν ανακρίσεις πολιτικών προσώπων χωρίς επαρκείς ενδείξεις για την εμπλοκή τους σε παράνομες ενέργειες.

«Σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να διεξάγεται έρευνα σε βάρος πολιτών ή εκλεγμένων αντιπροσώπων χωρίς αποδεικτικά στοιχεία που να τη δικαιολογούν», ανέφερε, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες να προσκομίσουν όσα στοιχεία διαθέτουν.

Η παρέμβασή της ακολούθησε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, Νταβίντ Ζίνι, επιδιώκει την ανάκριση τεσσάρων πολιτικών από αραβικά κόμματα, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή χρηματοδότηση εκλογικών δραστηριοτήτων από ξένους παράγοντες.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των προσώπων που ζητείται να ανακριθούν βρίσκονται οι Μανσούρ Αμπάς, Άχμαντ Τίμπι και Σάμι Αμπού Σεχάντεχ. Ωστόσο, η Σιν Μπετ δεν έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής επαρκή στοιχεία για την εμπλοκή τους. Αντίθετα, για τέταρτο πολιτικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, φέρεται να υπάρχει συγκεκριμένο ερευνητικό υλικό.

Σφοδρή αντιπαράθεση με το Λικούντ

Η τοποθέτηση της γενικής εισαγγελέως προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Λικούντ, το οποίο την κατηγόρησε ότι επιχειρεί να εμποδίσει τη διερεύνηση μιας σοβαρής υπόθεσης παρέμβασης στην εκλογική διαδικασία.

Το κόμμα του Νετανιάχου υποστήριξε ότι η Μπαχαράβ-Μιάρα «συνεχίζει να παρεμποδίζει την έρευνα», κάνοντας λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης καταγγελιών περί χειραγώγησης των εκλογών από ξένους παράγοντες.

Η ίδια απέρριψε τις κατηγορίες, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη εγκριθεί σημαντικές ερευνητικές ενέργειες και ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί από κοινή ομάδα της Σιν Μπετ και της αστυνομίας, με την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών.

«Όποιος πρέπει να ανακριθεί, θα ανακριθεί. Αλλά κανένας δεν θα τεθεί υπό έρευνα χωρίς αποδεικτικά στοιχεία», ξεκαθάρισε.

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος κατηγόρησε τον Νετανιάχου για επίθεση εναντίον της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αναταραχή μετά τις εκλογές της περασμένης εβδομάδας, στις οποίες κανένα από τα δύο μεγάλα πολιτικά μπλοκ δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία. Τα αραβικά κόμματα κατέλαβαν συνολικά 19 έδρες, αποκτώντας καθοριστικό ρόλο στους μετεκλογικούς συσχετισμούς.

Πάντως, ο πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Νόαμ Σόλμπεργκ, έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές διεξήχθησαν κανονικά και ότι οι υπό διερεύνηση καταγγελίες δεν δικαιολογούν αμφισβήτηση του συνολικού αποτελέσματος.

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