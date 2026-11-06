Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ μιλά για «σημαντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης
«Η σημερινή κυβέρνηση απειλεί την ίδια την υπόσταση της ισραηλινής δημοκρατίας», έγραψε σε ανάρτησή του στο X
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- Ο Γκάντι Άιζενκοτ ανακοίνωσε σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές στο Ισραήλ.
- Προωθεί την ίδρυση κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης με βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης.
- Η νέα κυβέρνηση θα βασίζεται σε τέσσερις αρχές.
Ο επικεφαλής του μπλοκ της αντιπολίτευσης του Ισραήλ, Γκάντι Άιζενκοτ, έκανε λόγο σήμερα για «σημαντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη πλειοψηφίας μετά τις εκλογές, λέγοντας ότι ελπίζει να του αναθέσει ο πρόεδρος τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.
«Πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις, ορισμένες δημοσιοποιήθηκαν, άλλες όχι. Ορισμένες πραγματοποιήθηκαν μόλις πριν από λίγες ώρες. Κάναμε σημαντική πρόοδο και είχαμε εξελίξεις», δήλωσε ο επικεφαλής του κόμματος Yashar σε μακροσκελές μήνυμα που ανάρτησε στην Χ.
«Η σημερινή κυβέρνηση απειλεί, στο πιο θεμελιώδες επίπεδο, την ίδια την υπόσταση της ισραηλινής δημοκρατίας - τίποτα λιγότερο από αυτό. Όλα αυτά την ώρα που τα μέτωπα του πολέμου παραμένουν ανοιχτά και υποκείμενα επίσης σε πολιτικές και προσωπικές ιδιοτροπίες. Το Ισραήλ βρίσκεται ήδη σήμερα στο μέσο ενός επικίνδυνου πολιτικού τσουνάμι», συνεχίζει η ανάρτησή του.
«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τις τελευταίες ημέρες προωθώ, από κοινού με τους συνεργάτες μου, ένα σχέδιο για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης», αναφέρει ο Άιζενκοτ, προσθέτοντας ότι εργάζεται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη συγκρότηση νέας κυβέρνησης.
Βασικός πυρήνας της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι τα τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης με εβραϊκή πολιτική ηγεσία: το Yashar (21 έδρες), το B’Yachad (12 έδρες), οι Δημοκρατικοί (8 έδρες) και το Yisrael Beytenu (7 έδρες).
«Κάθε άλλο κόμμα ή βουλευτής που αποδέχεται τις τέσσερις βασικές αρχές μου θα προσκληθεί να συμμετάσχει, είτε αμέσως είτε σε μεταγενέστερο στάδιο», προσθέτει ο Άιζενκοτ.
Στη συνέχεια, ο Άιζενκοτ αναφέρεται στις 4 αρχές στις οποίες θα βασίσει το σχέδιό του για τη συγκρότηση μίας νέας κυβέρνησης:
1. Αναγνώριση του Κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους.
2. Αποδοχή των αξιών της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.
3. Υποχρεωτική προσφορά υπηρεσίας από όλους, είτε στο πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας είτε μέσω εθνικής ή πολιτικής υπηρεσίας, με στόχο την ενίσχυση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και την αύξηση της επάνδρωσής τους.
4. Αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης και δέσμευση για την εξάρθρωση της στρατιωτικής και κυβερνητικής της εξουσίας.