Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ μιλά για «σημαντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Snapshot Ο Γκάντι Άιζενκοτ ανακοίνωσε σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές στο Ισραήλ.

Προωθεί την ίδρυση κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης με βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η νέα κυβέρνηση θα βασίζεται σε τέσσερις αρχές. Snapshot powered by AI

Ο επικεφαλής του μπλοκ της αντιπολίτευσης του Ισραήλ, Γκάντι Άιζενκοτ, έκανε λόγο σήμερα για «σημαντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη πλειοψηφίας μετά τις εκλογές, λέγοντας ότι ελπίζει να του αναθέσει ο πρόεδρος τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

«Πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις, ορισμένες δημοσιοποιήθηκαν, άλλες όχι. Ορισμένες πραγματοποιήθηκαν μόλις πριν από λίγες ώρες. Κάναμε σημαντική πρόοδο και είχαμε εξελίξεις», δήλωσε ο επικεφαλής του κόμματος Yashar σε μακροσκελές μήνυμα που ανάρτησε στην Χ.

«Η σημερινή κυβέρνηση απειλεί, στο πιο θεμελιώδες επίπεδο, την ίδια την υπόσταση της ισραηλινής δημοκρατίας - τίποτα λιγότερο από αυτό. Όλα αυτά την ώρα που τα μέτωπα του πολέμου παραμένουν ανοιχτά και υποκείμενα επίσης σε πολιτικές και προσωπικές ιδιοτροπίες. Το Ισραήλ βρίσκεται ήδη σήμερα στο μέσο ενός επικίνδυνου πολιτικού τσουνάμι», συνεχίζει η ανάρτησή του.

מספר דברים ממני אליכם, אזרחי ישראל, לקראת כניסת שבת: ישראל נמצאת בעת חירום אמיתית, מוחשית ומסוכנת. הממשלה הנוכחית מאיימת ברמה הבסיסית ביותר על קיום הדמוקרטיה הישראלית, לא פחות מכך. כל זאת כשזירות המלחמה עודן פתוחות וכפופות גם הן לגחמות פוליטיות ואישיות. ישראל נמצאת כבר היום, בעיצומו של צונאמי מדיני מסוכן. על רקע זה, בימים האחרונים קידמתי מול שותפיי את התכנית להקמת ממשלת חירום לאומית. ההיגיון שבבסיסה: השבעת ממשלה במהירות האפשרית על בסיס ארבע מפלגות השינוי והתיקון הציוניות, והצטרפות כל מפלגה וכל חבר כנסת שיסכימו לארבעת עקרונות היסוד שלי, מיד, או בהדרגה. זהו צו השעה אל מול האתגרים האדירים והרי הגורל שניצבים בפני ישראל בעת חירום זו, מבית ומחוץ. חובה עלינו להביא במהרה הנהגה יציבה ואחראית, למנוע סבב בחירות נוסף ואת התבצרותו של ראש הממשלה היוצא נתניהו בלשכת ראש הממשלה. התבצרות מסוכנת שאנו עדים למחיריה הכבדים והדרמטיים, ביתר שאת, בימים האחרונים. ההתייעצויות בבית הנשיא העלו תמונה ברורה שלא משתמעת לשתי פנים: רוב מוחלט של חברי כנסת, תומכים בשינוי ובכהונתי כראש ממשלה. לעומת זאת, רק 46 חברי כנסת תומכים בהמשך כהונתו של בנימין נתניהו. בפועל, 74 חברי כנסת לא הביעו אמונם בהמשך כהונתו של נתניהו. מצב בו ראש ממשלת מעבר במיעוט, שאיבד את אמון העם בצורה כה קיצונית, ממשיך להפעיל את מערכת הביטחון ורשויות החוק, הוא מצב מסוכן שאסור שימשיך ולו ליום אחד. זוהי חומרת המצב ולכן ישנה דחיפות להחליף את הממשלה היוצאות. זוהי הכרעת העם, זהו רצון הבוחר - עבור כך ניתן לנו המנדט בבחירות. עבור מימוש רצון הבוחר, אני וצוותי מובילים עשרות שעות משא ומתן תחת חתירה נחושה להקמת ממשלת חירום. פגישות רבות, חלקן התפרסמו וחלקן לא - חלקן נערכות גם בשעות האחרונות. אני מוצא את שותפיי בגוש כמי שמבינים את גודל השעה. השגנו התקדמות משמעותית והבאנו גם פריצות דרך - בשקט ובצניעות, כשרב הנסתר על הגלוי. כך אנו פועלים. לא בתדרוכים בתקשורת ובספינים. כפי שהבטחתי לאורך הדרך: כשיהיה במה לעדכן, אני אעדכן אתכם בעצמי, כשאני מסתכל לכם, אזרחי ישראל, ישר בעיניים. כולי תקווה שבתחילת השבוע הבא אקבל את המנדט להקמת ממשלה. כאמור, אקדם את תכניתי להקמת ממשלת חירום לאומית המבוססת על ארבעה עקרונות: 1. הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. 2. קבלת ערכי מגילת העצמאות. 3. חובת שירות לכל – צבאי, לאומי ואזרחי, למען חיזוק צה"ל והגדלת שורותיו. 4.הכרה בחמאס כארגון טרור ומחויבות לפירוק כוחו הצבאי-שלטוני. בכוונתי לפנות לכל סיעות הבית ולהזמין את חבריהן להיות שותפים, אם הם נכונים לחתום על עקרונות אלו, תחת הנהגתי. עכשיו, או אחר כך. אזרחי ישראל, שותפיי וחבריי; אלו שבחרו בי, ואלו שלא - ישראל נמצאת בעת חירום. עלינו לייצב את הספינה, ולהחזיר את ישראל לחוף מבטחים. אני מתכוון לממש את המנדט שהעם נתן לי, ואת המנדט שהנשיא צפוי לתת לי, בחרדת קודש. זהו רגע מבחן למנהיגות ולאהבת המולדת, במלוא מובנן של המילים. מי שינסה למסמס ולטרפד את הקמת הממשלה מטעמים אישיים ולא ענייניים - ייזכר בהיסטוריה כמי שלא התעלה לגודל השעה ולא פעל להצלת ישראל בעת חירום. הדבר לא ייסלח לו. ישראל צריכה מנהיגות יציבה, מאחדת ואחראית שזכתה לתמיכה ברורה מהעם וחברי הכנסת. זה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות. אני מתחייב. שבת שלום לכולם. — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 6, 2026

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τις τελευταίες ημέρες προωθώ, από κοινού με τους συνεργάτες μου, ένα σχέδιο για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης», αναφέρει ο Άιζενκοτ, προσθέτοντας ότι εργάζεται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη συγκρότηση νέας κυβέρνησης.

Βασικός πυρήνας της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι τα τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης με εβραϊκή πολιτική ηγεσία: το Yashar (21 έδρες), το B’Yachad (12 έδρες), οι Δημοκρατικοί (8 έδρες) και το Yisrael Beytenu (7 έδρες).

«Κάθε άλλο κόμμα ή βουλευτής που αποδέχεται τις τέσσερις βασικές αρχές μου θα προσκληθεί να συμμετάσχει, είτε αμέσως είτε σε μεταγενέστερο στάδιο», προσθέτει ο Άιζενκοτ.

Στη συνέχεια, ο Άιζενκοτ αναφέρεται στις 4 αρχές στις οποίες θα βασίσει το σχέδιό του για τη συγκρότηση μίας νέας κυβέρνησης:

1. Αναγνώριση του Κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους.

2. Αποδοχή των αξιών της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

3. Υποχρεωτική προσφορά υπηρεσίας από όλους, είτε στο πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας είτε μέσω εθνικής ή πολιτικής υπηρεσίας, με στόχο την ενίσχυση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και την αύξηση της επάνδρωσής τους.

4. Αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης και δέσμευση για την εξάρθρωση της στρατιωτικής και κυβερνητικής της εξουσίας.