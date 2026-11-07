Αλλαγή εποχής για το ιστορικό Rothbury Estate: Περνά στην προστασία της φύσης μετά από 8 αιώνες

Snapshot Rothbury Estate στο Νορθάμπερλαντ, έκτασης 38.000 στρεμμάτων, εξαγοράστηκε από την περιβαλλοντική οργάνωση Wildlife Trusts μετά από διεθνή κινητοποίηση.

Περισσότεροι από 25.000 υποστηρικτές από 50 χώρες συγκέντρωσαν 30 εκατομμύρια λίρες για την προστασία της έκτασης.

Η έκταση ενσωματώνεται σε έναν οικολογικό διάδρομο μήκους 40 μιλίων που συνδέει τον κόλπο Druridge με προστατευόμενα καταφύγια στα δυτικά της Βόρειας Αγγλίας.

Το Rothbury Estate φιλοξενεί σπάνια και απειλούμενα είδη, όπως τον τουρλίδα, τον κόκκινο σκίουρο, τον κούκο, τον νανογέρακο, σολομούς και κινδυνεύοντα χέλια.

Η εξαγορά δημιουργεί ένα τοπίο όπου η φύση, η κοινότητα, η γεωργία και η κληρονομιά θα συνδυαστούν για τη διατήρηση της περιοχής για τις επόμενες γενιές. Snapshot powered by AI

Ανάμεσα σε λοφώδεις βάλτους, πυκνά δάση και απέραντους έναστρους ουρανούς, το περίφημο Rothbury Estate στο Νορθάμπερλαντ αποτελεί έναν τόπο σπάνιας φυσικής ομορφιάς και μοναδικής βιοποικιλότητας. Για περισσότερα από 800 χρόνια, η ιστορική αυτή έκταση των 9.400 στρεμμάτων στα σύνορα Αγγλίας και Σκωτίας αποτελούσε προγονική περιουσία των Δουκών του Νορθάμπερλαντ. Σήμερα, αλλάζει σελίδα περνώντας οριστικά στα χέρια της περιβαλλοντικής οργάνωσης Wildlife Trusts, χάρη σε μια πρωτοφανή διεθνή κινητοποίηση.

Περισσότεροι από 25.000 υποστηρικτές από 50 χώρες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της οργάνωσης, συγκεντρώνοντας το ποσό των 30 εκατομμυρίων λιρών. Την ιστορική αυτή εξέλιξη χαιρέτισε ο επίτιμος πρόεδρος της Wildlife Trusts, σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, δηλώνοντας:

«Η εκστρατεία για τη διασφάλιση του μέλλοντος του Rothbury Estate στο Νορθάμπερλαντ στέφθηκε με επιτυχία και τώρα η ευκαιρία να γίνει πραγματικότητα το όραμα για ένα τοπίο όπου η φύση και ο άνθρωπος ευημερούν μαζί είναι γεγονός. Μαζί καταφέραμε κάτι πραγματικά εκπληκτικό. Αυτός θα είναι ένας τόπος όπου η φύση, η κοινότητα, η γεωργία και η κληρονομιά θα συνδυαστούν για να δημιουργήσουν κάτι πολύ ιδιαίτερο για τις επόμενες γενιές».

Ο κρίσιμος οικολογικός διάδρομος των 40 μιλίων

Η εξαγορά του κτήματος λύνει ένα χρόνιο οικολογικό αδιέξοδο, καθώς η έκταση βρισκόταν ακριβώς στη μέση μιας ζωτικής σημασίας φυσικής αλυσίδας. Στόχος πλέον είναι η ενσωμάτωσή του σε έναν ενοποιημένο οικολογικό διάδρομο μήκους 40 μιλίων στη Βόρεια Αγγλία, που θα ενώνει τον ανατολικό κόλπο Druridge με τα προστατευόμενα καταφύγια στα δυτικά.

Το κτήμα αποτελεί φυσικό καταφύγιο για πλήθος σπάνιων και απειλούμενων ειδών: στους βάλτους του ζουν η τουρλίδα, η ορεινή μέλισσα, η καλημάνα και άλλα παρυδάτια πτηνά, ενώ τα δάση προσφέρουν άσυλο στον κόκκινο σκίουρο, τον κούκο και το νανογέρακο. Παράλληλα, τα ποτάμια της περιοχής φιλοξενούν σολομούς και ένα κρίσιμα κινδυνεύον είδος χελιού, την ώρα που στον ουρανό δεσπόζει το πέταγμα της σταρήθρας.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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