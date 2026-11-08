Ιαπωνία: Δεκάδες τραυματίες από σεισμό μεγέθους 5,7 Ρίχτερ
Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν δεκάδες τραυματίες
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- Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντρική Ιαπωνία κοντά στην επαρχία Αϊτσί.
- Δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.
- Η δόνηση έγινε αισθητή σε ευρεία περιοχή και ακολούθησαν μικρότεροι μετασεισμοί.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντρική Ιαπωνία, σύμφωνα με την ενημέρωση της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν δεκάδες τραυματίες.
Η δόνηση έγινε αισθητή σε ευρεία περιοχή κοντά στην επαρχία Αϊτσί, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν και μικρότεροι μετασεισμοί.
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