Ιαπωνία: Δεκάδες τραυματίες από σεισμό μεγέθους 5,7 Ρίχτερ

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν δεκάδες τραυματίες

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ιαπωνία: Δεκάδες τραυματίες από σεισμό μεγέθους 5,7 Ρίχτερ

Στιγμιότυπο από σεισμογράφο

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντρική Ιαπωνία κοντά στην επαρχία Αϊτσί.
  • Δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.
  • Η δόνηση έγινε αισθητή σε ευρεία περιοχή και ακολούθησαν μικρότεροι μετασεισμοί.
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Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντρική Ιαπωνία, σύμφωνα με την ενημέρωση της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν δεκάδες τραυματίες.

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Η δόνηση έγινε αισθητή σε ευρεία περιοχή κοντά στην επαρχία Αϊτσί, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν και μικρότεροι μετασεισμοί.

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