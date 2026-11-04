Σεισμός τώρα 3,6 Ρίχτερ στην Ήπειρο – Κοντά στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας το επίκεντρο

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,5 έως 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της 4ης Νοεμβρίου στην Ήπειρο, κοντά στα Ιωάννινα.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται μεταξύ 5 και 10 χιλιομέτρων ανάλογα με τις πηγές.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται είτε 12 χλμ. ανατολικά-βορειοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας είτε 24 χλμ. δυτικά της Ελεούσας Ιωαννίνων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές σύμφωνα με αναφορές κατοίκων. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (4/11), στις 04:29 σε περιοχή της Ηπείρου, κοντά στα Ιωάννινα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 13,5 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 7 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας.

3,6 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά του, και η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 10 χλμ., και επίκεντρο τα 24 χλμ. δυτικά της Ελεούσα Ιωαννίνων.

Ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές.

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