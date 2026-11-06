Σεισμός 3,5 Ρίχτερ δυτικά της Μυτιλήνης

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 03:16 μετά τα μεσάνυχτα

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
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  • Σεισμός μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:16 σε υποθαλάσσια περιοχή δυτικά της Μυτιλήνης.
  • Το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 17,8 έως 18 χιλιόμετρα.
  • Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 32 έως 36 χιλιόμετρα δυτικά ή δυτικά-βορειοδυτικά της Μυτιλήνης.
  • Η εκτίμηση μεγέθους και θέσης προέρχεται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.
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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 03:16 μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή 6/11) σε υποθαλάσσια περιοχή του Βορείου Αιγαίου, κοντά στις δυτικές ακτές της Μυτιλήνης

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 17,8 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 32 χλμ. δυτικά του Σιγριού Μυτιλήνης.

3,5 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά της, και η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 18 χλμ., και επίκεντρο τα 36 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά της Ερεσού.

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