Εκπρόσωπος Ερντογάν σε Αμερικανό βουλευτή: Σκάσε!

Ο Adam Schiff, ο οποίος είναι μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, έγραψε στο Twitter ότι «ο Ερντογάν "κέρδισε" την επανεκλογή του στην Τουρκία αυτό το Σαββατοκύριακο, μόνο με τον αποδεκατισμό της αντιπολίτευσης μέσω συλλήψεων, βίας και σύνθλιψης της ελευθερίας του Τύπου». «Μην τον συγχαρείτε» προέτρεψε άλλους Αμερικανούς πολιτικούς.

«Η πτώση της Τουρκίας στην απολυταρχία είναι μια ακόμη υπενθύμιση ότι η δημοκρατία είναι υπό επίθεση παγκοσμίως» πρόσθεσε ο Schiff.

