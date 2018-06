Μέριλαντ: Ένοπλη επίθεση σε γραφεία εφημερίδας - Τουλάχιστον πέντε νεκροί (Pics+Vids)

Πολλές αναφορές σε τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς.



«Δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από το να ακούς τόσους ανθρώπους να δέχονται πυροβολισμούς καθώς κρύβεσαι κάτω από το γραφείο σου και στη συνέχεια να ακούς τον δράστη να ξαναοπλίζει», έγραψε ο εργαζόενος της εφημερίδας Φιλ Ντέιβις στο Twitter περιγράφοντας τα γεγονότα.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

Από την πλευρά της η αστυνομία της Βαλτιμόρης ανακοίνωσε ότι δυνάμεις της έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Active shooter 888 Bestgate please help us — Anthony Messenger (@amesscapgaz) June 28, 2018

Το Fox News μετέδωσε ότι ο φερόμενος δράστης συνελήφθη αφού πυροβόλησε και σκότωσε «πολλούς» ανθρώπους.

#update confirming active shooter at 888 Bestgate Road in Annapolis. Building evacuated. Officers continuing to search building. Relocation point is inside Lord and Taylor in the mall. — Anne Arundel Police (@AACOPD) June 28, 2018

Δείτε live εικόνα από το σημείο:

Active Shooter: 888 Bestgate Road #Annapolis. Media staging area is 839 Bestgate Road. — Lt. Ryan Frashure (@AACOPD_PIO) June 28, 2018

Σύμφωνα με το CBS, που επικαλέστηκε δύο ανώνυμες πηγές, υπάρχουν τέσσερις νεκροί.

BREAKING: ATF Baltimore is responding to a shooting incident at the Capital Gazette in Annapolis, Md. pic.twitter.com/GQ1bMAejzQ — ATF HQ (@ATFHQ) June 28, 2018

Πάντως, δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί ο ακριβής αριθμός θυμάτων.

Massive police response to report of shooter in building near Annapolis mall pic.twitter.com/feZJpVJfkG — Brad Bell (@ABC7Brad) June 28, 2018

«Το κτίριο έχει εκκενωθεί και οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες εντός», τόνισε με ανάρτηση στο twitter η τοπική αστυνομία.

Still working for more information in Annapolis bum now on scene pic.twitter.com/9mCFlG25XS — Brad Bell (@ABC7Brad) June 28, 2018

Η εφημερίδα είναι ιδιοκτησίας της Baltimore Sun, σύμφωνα με αναφορές των εργαζομένων της.

BPD at @baltimoresun for precautionary sweep in light of Capital-Gazette incident pic.twitter.com/ZduDQAcoDS — Justin Fenton (@justin_fenton) June 28, 2018

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί για την κατάσταση στην Αννάπολις