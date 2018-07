Βρετανία: Συνελήφθη έφηβος ως ύποπτος για τη δολοφονία της 6χρονης Alesha (vids)

Η 6χρονη ζούσε με τον πατέρα της Rab MacPhail και τους παππούδες της Calum MacPhail και Angela King στο νησί Firth of Clyde.

Οι συγγενείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της στις 6.25 το πρωί της Δευτέρας (02/07) και το άψυχο κορμί της μικρής εντοπίστηκε 2,5 ώρες αργότερα.

Man arrested tonight on suspicion of the murder of 6-year-old Alesha MacPhail. Anyone with information is still urged to get in touch with police via 101.



