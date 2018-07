Έλβις Κοστέλο: Δίνει μάχη με τον καρκίνο - Ακύρωσε τις συναυλίες του στην Ευρώπη

Ο βρετανός τραγουδιστής Έλβις Κοστέλο ανακοίνωσε σήμερα ότι ακυρώνει τις υπόλοιπες συναυλίες της περιοδείας του στην Ευρώπη μετά την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε πρόσφατα για να αντιμετωπίσει έναν «πολύ επιθετικό καρκίνο».

Ο 63χρονος συνθέτης, στις επιτυχίες του οποίου περιλαμβάνονται τα τραγούδια: "Oliver's Army", "Everyday I write the Book" και "Alison", ζητεί συγνώμη από τους θαυμαστές του που ακυρώνει τις τελευταίες έξι συναυλίες της περιοδείας του μεταξύ άλλων στην Κροατία, την Αυστρία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, για σοβαρούς ιατρικούς λόγους. Ζητά συγνώμη από όσους αγόρασαν εισιτήρια και περίμεναν τις συναυλίες του. Χωρίς να διευκρινίσει τον καρκίνο από τον οποίο πάσχει, γράφει ότι σύμφωνα με τους γιατρούς του «είναι πολύ επιθετικός».

«Πριν από έξι εβδομάδες, ο γιατρός μου τηλεφώνησε και μου είπε: "Πρέπει να αρχίσεις να παίζεις Λότο"», γράφει ο Κοστέλο στην μακροσκελή ανακοίνωσή του. «Σπάνια, αν όχι ποτέ, είχε δει έναν τόσο μικρό αλλά τόσο επιθετικό κακοήθη όγκο που θα μπορούσε να νικηθεί από μόνο μια εγχείρηση».

Ο Κοστέλο γράφει ότι είχε χαρεί που η περιοδεία θα συνεχιζόταν, αλλά δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο οι απαιτήσεις για τόσο μεγάλες παραστάσεις πάνω στη σκηνή, κάθε βράδυ, θα δυσκόλευαν την ανάρρωσή του μετά την εγχείρηση. Ο γιατρός του συνέστησε να κάνει ένα διάλειμμα για να ξεκουραστεί.

Elvis Costello has been forced to cancel the remaining 6 dates of his current European tour on medical grounds. His doctor has strongly advised him to take a break from his current tour itinerary and rest. Please click here for more information - https://t.co/tEqHUo5l5o