Αγγλία: Στις φλόγες πολυκατοικία στο βορειοδυτικό Λονδίνο (vid)

Δεκαπέντε οχήματα και περίπου 100 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, στο βορειοδυτικό τμήμα του Λονδίνου, όπως διευκρίνισε η πυροσβεστική της πρωτεύουσας της Αγγλίας.

Σύμφωνα με το όσα μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά στο ξεκίνησε από τον 4ο όροφο.

Οι πυροσβέστες βοήθησαν δύο άτομα να απεγκλωβιστούν από τον 1ο όροφο, ενώ την πολυκατοικία εγκατέλειψαν 50 άτομα.

