Πυροβολισμοί στον Καναδά: Δύο αστυνομικοί μεταξύ των θυμάτων (pics+vids)

Η συνοικία Μπρουκσάιντ, κοντά στο κέντρο της πόλης των 60.000 κατοίκων που βρίσκεται στο Νιου Μπρούνσβικ, στον ανατολικό Καναδά, αποκλείστηκε, λίγες ώρες μετά την έναρξη του περιστατικού που σημειώθηκε γύρω στις 7.00 το πρωί (13.00 ώρα Ελλάδας) , σύμφωνα με μαρτυρίες.

Οι πυροβολισμοί «προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων», έγινε γνωστό από την αστυνομία, χωρίς ωστόσο να αναφέρει περισσότερα στοιχεία για τα αίτια του περιστατικού. «Έχουμε υπό κράτηση έναν ύποπτο, ο οποίος φέρει σοβαρά τραύματα για τα οποία λαμβάνει θεραπεία. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχει πλέον απειλή για τον κόσμο».

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό αντέδρασε αμέσως στην «φρικτή είδηση». «Τα συναισθήματά του και οι σκέψεις του είναι κοντά σε όλους αυτούς που επλήγησαν από τους πυροβολισμούς σήμερα το πρωί. Παρακολουθούμε την κατάσταση από πολύ κοντά», ήταν το μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του δημόσιου δικτύου CBC, ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι είδε έναν άνδρα οπλισμένο με τουφέκι να ανοίγει πυρ προς την αυλή ενός κτηρίου από ένα παράθυρο. Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε αμέσως την πληροφορία.

Οι ερευνητές της αστυνομίας κάλεσαν τους πολίτες να μην περνούν από την περιοχή αυτή, μια συνοικία με κατοικίες κοντά σε μια μικρή εμπορική γειτονιά, σύμφωνα με μαρτυρίες που συνέλεξαν δημοσιογράφοι τηλεοπτικών δικτύων.

BREAKING: From Fredericton Police: “Re: Shooting. At this time, we can confirm multiple fatalities. The incident is ongoing. More information will be available when we can. Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road.” @CTVAtlantic pic.twitter.com/CS0zdbcKxJ