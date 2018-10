Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας σκοπεύει να διευρύνει την έρευνα για τον υπό εξαφάνιση δημοσιογράφο Τζαμάλ Κασόγκι και ότι ο πρίγκιπας δεν γνωρίζει τι συνέβη εντός του προξενείου στην Τουρκία, όπου εθεάθη για τελευταία φορά ο Κασόγκι.

«Μόλις συνομίλησα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας ο οποίος αρνήθηκε τελείως κάθε γνώση του τι συνέβη στο προξενείο τους στην Τουρκία», είπε ο Τραμπ στο twitter, αναφερόμενος στον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Βρισκόταν μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας και μου δήλωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει και ότι θα διευρύνει γρήγορα μια πλήρη έρευνα για αυτό το θέμα. Οι απαντήσεις θα έρθουν συντόμως».

Just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia who totally denied any knowledge of what took place in their Turkish Consulate. He was with Secretary of State Mike Pompeo...