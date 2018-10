Νέος συναγερμός στις ΗΠΑ: «Τρομο-δέμα» και σε εστιατόριο του Ρόμπερτ ντε Νίρο (vid)

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ερευνά ύποπτο δέμα που εστάλη σε διεύθυνση στην περιοχή Τριμπέκα, μετέδωσε σήμερα το CNN, προβάλλοντας βίντεο με τους αστυνομικούς που ερευνούν στην περιοχή αυτή της Νέας Υόρκης.

Το δίκτυο του NBC στη Νέα Yόρκη μετέδωσε παράλληλα ότι το δέμα αυτό είναι παρόμοιο με αυτά που εστάλησαν σε εξέχοντες Δημοκρατικούς νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα και ότι αυτο είχε σταλεί στη διεύθυνση στην οποία βρίσκεται εστιατόριο που ανήκει στον γνωστό ηθοποιό Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Το Reuters δεν έχει προς το παρόν κατορθώσει να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές.

