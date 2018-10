Συνελήφθη ύποπτος για το κύμα τρομο-πακέτων που «σαρώνει» τις ΗΠΑ

Αυτή είναι η πρώτη σύλληψη που γίνεται από την αρχή της έρευνας για την υπόθεση, ενώ από τη Δευτέρα έως σήμερα το πρωί έχουν εντοπιστεί συνολικά δώδεκα δέματα.

Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 14:30 (τοπική ώρα, 21:30 ώρα Ελλάδας).

BREAKING: Mail bombing suspect is a male, in his 50s, has prior arrests for terror-related activities and is a former New Yorker, reports FOX News. Watch LIVE aerials from the scene at this LINK: https://t.co/nmp3w1JzOs #Breaking #PipeBomb pic.twitter.com/MHA2GRM6QO