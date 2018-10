Ινδονησία: Αυτό θα πει τύχη βουνό! Γλίτωσε από τη μοιραία πτήση της Lion Air για λίγα λεπτά (pics)

Ο Sony Setiawan επρόκειτο να ταξιδέψει με άλλους συναδέλφους του αλλά η κίνηση που συνάντησε στο δρόμο προς το αεροδρόμιο του Σοκάρνο δεν του επέτρεψε να προλάβει την μοιραία πτήση του Boeing 737.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Setiawan πήρε την επόμενη πτήση με προορισμό το Πανγκάλ Πινάνγκ και έμαθε για την αεροπορική τραγωδία μόλις προσγειώθηκε εκεί.

Το απίστευτο είναι πως αυτή την πτήση, ο Setiawan την έχει πάρει δεκάδες φορές όπως εξήγησε: «Συνήθως παίρνω αυτή την πτήση - οι φίλοι μου κι εγώ πάντα μπαίναμε σε αυτή την πτήση. Δεν ξέρω πώς έτυχε να έχει τόση κίνηση. Συνήθως φτάνω στις 3 τα ξημερώματα στη Τζακάρτα αλλά τη Δευτέρα έφτασα στις 6:20 και έτσι έχασα την πτήση» περιέγραψε ο Setiawan.

Βέβαια μπορεί ο άνδρας να έζησε επειδή δεν πρόλαβε την πτήση, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τους συναδέλφους τους. Ο ίδιος δήλωσε συντετριμμένος για τον χαμό των συναδέλφων.

