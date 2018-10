Τραμπ: Να μην παίρνουν υπηκοότητα τα παιδιά μεταναστών που γεννιούνται στις ΗΠΑ

Η πρόταση αυτή, την οποία διατύπωσε την τελευταία εβδομάδα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 6ης Νοεμβρίου στο επίκεντρο των οποίων ο Τραμπ προσπαθεί να θέσει το μεταναστευτικό ζήτημα, ενδέχεται πάντως να αντιμετωπίσει σοβαρά εμπόδια.

Σε συνέντευξή του στο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να υπογράψει προεδρικό διάταγμα με το οποίο να καταργεί αυτό το δικαίωμα για τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών.

«Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου αν έρθει κάποιος και αποκτήσει μωρό, αυτό το μωρό είναι πολίτης των ΗΠΑ (…) με όλα τα πλεονεκτήματα», δήλωσε στην τηλεοπτική του συνέντευξη.

«Είναι γελοίο, είναι γελοίο, πρέπει να σταματήσει», υπογράμμισε.

Exclusive: Trump plans to sign an executive order terminating birthright citizenship, he said yesterday in an exclusive interview for "Axios on HBO." pic.twitter.com/D2RE4N4OrJ