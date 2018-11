Γάζα: Συμφωνία Παλαιστινίων – Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός μετά τη νέα αιματοχυσία

Οι οργανώσεις τόνισαν ότι θα τηρήσουν τη συμφωνία αν το εβραϊκό κράτος τη σεβαστεί.

«Οι προσπάθειες της Αιγύπτου κατέληξαν στην επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ της αντίστασης και του σιωνιστικού εχθρού και η αντίσταση θα τη σεβαστεί εφόσον την τηρήσει και ο σιωνιστικός εχθρός», ανέφεραν οι οργανώσεις με κοινό ανακοινωθέν τους.

Δεν υπήρξε κάποιο σχόλιο από την ισραηλινή πλευρά, αν και το Ισραήλ συνήθως αποφεύγει να σχολιάζει τέτοιες ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται πως οι πλέον σφοδρές συγκρούσεις μετά τον πόλεμο του 2014 που ξέσπασαν από την Κυριακή το βράδυ κατά μήκος των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας με το Ισραήλ είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο έξι Παλαιστινίων, εκ των οποίων οι πέντε ήταν μαχητές και ο έκτος ένας Παλαιστίνιος που σκοτώθηκε στο Ισραήλ.

OVER THE LAST HOUR: 80+ rockets fired from #Gaza at innocent Israelis. The Iron Dome intercepted several of them. We are currently striking terror targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/a27pPb6oJe