Βρετανία: Η κακοκαιρία έφερε στο «φως» πατημασιές δεινοσαύρων 100 εκατομμυρίων ετών! (pic)

Δεκάδες πολύ καλά διατηρημένες πατημασιές δεινοσαύρων, ηλικίας τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ετών, ήρθαν στο φως στο ανατολικό Σάσεξ της Βρετανίας.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, με επικεφαλής τον Άντονι Σιλίτο, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό παλαιογεωγραφίας-παλαιοκλιματολογίας-παλαιοοικολογίας "Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology", σύμφωνα με το BBC και την «Ιντιπέντεντ», διέκριναν τουλάχιστον επτά διαφορετικά είδη δεινοσαύρων, μεταξύ των οποίων ο Ιγκουανόδων, ο Αγκυλόσαυρος και ένα είδος στεγόσαυρου.

Τα 85 απολιθώματα -όλα από την πρώιμη Κρητιδική περίοδο- αποκαλύφθηκαν μετά από διάβρωση του εδάφους λόγω έντονης κακοκαιρίας το χειμώνα στην απόκρημνη παράκτια τοποθεσία του Χέιστινγκς, όπου υπήρξε κατάρρευση ασβεστολιθικών πετρωμάτων. Οι πατημασιές έχουν μήκος δύο έως άνω των 60 εκατοστών και είναι εντυπωσιακά καλοδιατηρημένες, ώστε φαίνονται λεπτομέρειες της ανατομίας τους.

Η περιοχή που έγινε η ανακάλυψη, εκτιμάται ότι κάποτε βρισκόταν κοντά σε πηγή νερού, καθώς κοντά στις πατημασιές βρέθηκαν επίσης απολιθώματα φυτά και ζώα. Οι παλαιοντολόγοι πιστεύουν ότι θα βρουν και άλλα απολιθώματα στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Dozens of well-preserved dinosaur footprints from at least 100 million years ago have been uncovered in East Sussex. https://t.co/ltwGIre9jd