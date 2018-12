Τραμπ: «Οι ΗΠΑ νίκησαν τον ISIS στη Συρία» – Ετοιμάζεται πλήρης απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτών

«Νικήσαμε τον ISIS στη Συρία, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο παραμείναμε εκεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ» έγραψε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στο Twitter.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.