ΗΠΑ: Επίδοξος διαρρήκτης σφήνωσε στην καμινάδα εστιατορίου! (vid)

Ο ιδιοκτήτης ενός γειτονικού εστιατορίου άκουσε τις φωνές του και ειδοποίησε την Πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες κατάφεραν, πάντως και έβγαλαν τον άνδρα, περνώντας του χειροπέδες.

Όπως φαίνεται, ο άνδρας που εγκλωβίστηκε στην καμινάδα του κινέζικου εστιατορίου ήταν επίδοξος διαρρήκτης.

Ο απεγκλωβισμός έγινε εφικτός, καθώς οι πυροσβέστες αποσυναρμολόγησαν την καμινάδα.

930am, ACSO and @AlamedaCoFire responded to a vacant Chinese food restaurant on the 700 block of Bockman Rd. San Lorenzo. We located a trespasser(possible burglar) trapped in the grease vent on the roof. He had been there for about 2 days. Fire rescued him and he is in custody. pic.twitter.com/OfVN5e8oeV