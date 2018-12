ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον νέο υπουργό Άμυνας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε σήμερα πως θα αντικαταστήσει τον υπουργό Άμυνας Τζιμ Μάτις την 1η Ιανουαρίου με τον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας Πάτρικ Σάναχαν, αφού ο Μάτις παραιτήθηκε εξαιτίας των διαφορών του με τον Τραμπ σε θέματα πολιτικής και προσφέρθηκε να παραμείνει στον θώκο του για δύο ακόμη μήνες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό του Σάναχαν με ένα tweet, χαρακτηρίζοντας το πρώην ηγετική στέλεχος της Μπόινγκ «πολύ ταλαντούχο».

«Έχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι ο πολύ ταλαντούχος αναπληρωτής υπουργός μας Άμυνας Πάτρικ Σάναχαν θα αναλάβει καθήκοντα προσωρινού υπουργού Άμυνας αρχής γενομένης της 1ης Ιανουαρίου» έγραψε στο Twitter.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!