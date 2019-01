Ντιμιτρόφ: Αποδείξαμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι

«Πήραμε την μοίρα μας στα χέρια μας. Γράφουμε Ιστορία ανοίγοντας το δικό μας μέλλον. Αποδείξαμε ότι τα θαύματα είναι δυνατά. Δείξαμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά επίσης με τους όρους των ευρωπαϊκών αξιών. Είμαι περήφανος που είμαι στην σωστή πλευρά της Ιστορίας», έγραψε στο twitter o Νικολά Ντιμιτρόφ.

We have taken ownership of our destiny. We are making history by opening up our future. We have proven that miracles are possible. We demonstrated that we are European, not only geographically, but also in terms of European values. I am proud to be on the right side of history.