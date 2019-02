Θρήνος: Πέθανε πασίγνωστος ηθοποιός μετά από μάχη με τον καρκίνο (pics)

Ο Βρετανός κωμικός πέθανε το πρωί της Παρασκευής και το δυσάρεστο γεγονός έκανε γνωστό η μάνατζερ του, Amanta Emery.

Ο Jeremy Hardy έγινε γνωστός μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές του BBC «The News Quiz», «I’m Sorry I Haven’t a Clue» και «Jeremy Hardy Speaks to the Nation», ενώ ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ανάμεσα στους συναδέρφους του, οι οποίοι βυθίστηκαν σε βαρύ πένθος.

«Οι φίλοι και η οικογένεια του κωμικού Jeremy Hardy είναι στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουν ότι ο Jeremy πέθανε από καρκίνο, το πρωί της Παρασκευής 1η Φεβρουαρίου. Έφυγε από την ζωή έχοντας στο πλευρό του τη γυναίκα και την κόρη του. Διατήρησε ως το τέλος της ζωής του τις αρχές του, ενώ πάντα προσπαθούσε να κάνει τον κόσμο πιο ανθρώπινο και υπέροχα αστείο… Θα μας λείψει απεριόριστα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος και είχε αποκτήσει με τη σύζυγό του μια κόρη.

