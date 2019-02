ΣΟΚ: Νεκρή πασίγνωστη ηθοποιός του CSI Miami (vids)

Νεκρή βρέθηκε στο σπίτι της στη Νέα Ορλεάνη σε ηλικία 44 ετών η ηθοποιός του CSI Miami, Lisa Sheridan.

Ο θάνατος της ηθοποιού επιβεβαιώθηκε από τον μάνατζερ της, Mitch Clem.

«Όλοι αγαπούσαμε την Λίζα και είμαστε συγκλονισμένοι από τον χαμό της», είπε, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν εξακριβωθεί.

Η Lisa Sheridan, ήταν παλαιότερα αρραβωνιασμένη με τον ηθοποιό του Sex And The City Ρον Λίβινγκστον. Η ίδια είχε κάνει εμφανίσεις εκτός από το CSI: Miami και στο Journeyman, το Perception και στο The Mentalist.

Η ηθοποιός σύμφωνα με φίλους της αλλά και όσα ανέβασαν συνάδελφοί της στα social media περνούσε δύσκολα τα τελευταία χρόνια στην προσωπική της ζωή και όπως είπαν, πάλευε με τους δαίμονές της.

H ηθοποιός Donna D'Errico, η οποία συνεργάστηκε με τη Sheridan στην ταινία Only God Can, δήλωσε: «Η Lisa και εγώ γυρίσαμε μια ταινία μαζί πριν από 5 χρόνια και παραμείναμε στενοί φίλοι μετά τη λήξη των γυρισμάτων.

Είναι τόσο σπάνιο να βρούμε καλοσύνη, ήσυχες ψυχές σαν τη δική της σε αυτή τη βιομηχανία, αυτή την πόλη ... ακόμη και σε αυτόν τον κόσμο. Πραγματικά ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Έφερε μια γλυκύτητα και φωτεινή ενέργεια σε κάθε δωμάτιο στο οποίο μπήκε μέσα.

Είμαι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια. Είχα μόλις μιλήσει μαζί της και όλα φαίνονταν υπέροχα και φαινόταν χαρούμενη. Όποιος την γνώριζε την αγαπούσε και την λάτρευε».