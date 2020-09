Βραβεία Emmy 2020: Οι νικητές της εξ αποστάσεως τελετής και η έκπληξη από τα «Φιλαράκια»

Με... φόντο την πανδημία του κορονοϊού που σαρώνει τον πλανήτη, η 72η απονομή των τηλεοπτικών βραβείων άλλαξε πρωτόκολλο κι έγινε ψηφιακή.

Οι καλεσμένοι ήταν ελάχιστοι, το κόκκινο χαλί απουσίαζε και οι υποψήφιοι έμαθαν από το χώρο όπου βρίσκονταν (π.χ. στο σπίτι του), αν κέρδισαν. Οι νικητές παραλάμβαναν τα βραβεία τους από ειδικό συνεργείο που είχε σταλεί σε αυτούς και στη συνέχεια «μεταφέρονταν» σε ένα ψηφιακό press room όπου έκαναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν συνδέσεις με 130 διαφορετικά σημεία, σε δέκα χώρες του κόσμου.

Δείτε την έναρξη της τελετής, με οικοδεσπότη τον Jimmy Kimmel:

Ποιοι ξεχώρισαν

Ιστορία στα τηλεοπτικά βραβεία έγραψε η Zendaya, η οποία με το Emmy Α' γυναικείου ρόλου που κέρδισε για τη δραματική σειρά "Euphoria» έγινε η νεότερη νικήτρια στην κατηγορία.

«Σαρωτικό» ήταν το πέρασμα της κωμικής σειράς "Schitt's Creek" η οποία τιμήθηκε με 9 αγαλματίδια για την τελευταία της σεζόν αλλά και του Watchmen βραβεύτηκε ως η καλύτερη μίνι-σειρά και έφυγε με 11 βραβεία συνολικά ενώ το "Succession" πήρε το Emmy της καλύτερης δραματικής σειράς μαζί με ακόμη τρεις διακρίσεις.

Το Netflix αν και είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες, κέρδισε 21 βραβεία και βρέθηκε πίσω από το HBO που κυριάρχησε με 30.

Στις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς συγκαταλέγεται ένα μίνι reunion, τριών από τους πρωταγωνιστές της λατρεμένης σειράς «Φιλαράκια». Η Jennifer Aniston αφού πρώτα παρουσίασε ένα βραβείο από το στούντιο, επέστρεψε σπίτι της για να παρακολουθήσει το υπόλοιπο της τελετής παρέα με την Courtney Cox και τη Lisa Κudrow.

Οι νικητές

Καλύτερη κωμική σειρά:

The Good Place

Καλύτερη δραματική σειρά

Succession

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά

Billy Porter, Pose

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά

Zendaya, Euphoria

Δείτε εικόνες από τα φετινά Emmy στη gallery που ακολουθεί:

Outstanding Limited Series

Unorthodox

Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie

Regina Kind, Watchmen

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά

Eugene Levy, Schitt's Creek

Β γυναικείος ρόλος κωμική σειρά

Betty Gilpin, GLOW

Β' ανδρικός ρόλος κωμωδία

Dan Levy, Schitt’s Creek

Β γυναικείος ρόλος, δράμα

Julia Garner, Ozark

β ανδρικός ρόλος δράμα

Billy Crudup, The Morning Show

Television Movie

Bad Education

