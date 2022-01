Αυστραλία: Το σπάνιο «χταπόδι κουβέρτα» και ο εντυπωσιακός υδάτινος χορός του - Δείτε το βίντεο

Ανήκει στο είδος Tremoctopus (Blanket octopus) και ελάχιστοι άνθρωποι έχουν δει από κοντά στην άγρια ​​φύση το ακριβοθώρητο αυτό χταπόδι που είναι ένα από τα πιο σπάνια αξιοθέατα στον θαλάσσιο κόσμο.

«Το να βλέπεις ένα τέτοιο πλάσμα στην πραγματική ζωή είναι απερίγραπτο», λέει η θαλάσσια βιολόγος Τζασίντα Σάκλετον, που εντόπισε το χταπόδι στα ανοιχτά του Κουίνσλαντ, στις ακτές του νησιού Lady Elliot στο Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο.

«Όταν το είδα για πρώτη φορά, σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να ήταν ένα νεαρό ψάρι με μακριά πτερύγια, αλλά καθώς πλησίασε, συνειδητοποίησα ότι ήταν ένα θηλυκό χταπόδι και είχα αυτή τη συντριπτική αίσθηση χαράς και ενθουσιασμού», είπε.

«Συνέχισα να φωνάζω μέσα από το αναπνευστήρα μου, «είναι ένα χταπόδι κουβέρτα!» Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη που δυσκολευόμουν να κρατήσω την αναπνοή μου για να βουτήξω και να τραβήξω το βίντεο».

Το «χταπόδι κουβέρτα» είναι εξαιρετικά σπάνιο. Η πρώτη θέαση ενός αρσενικού έγινε πριν από 21 χρόνια ακριβώς βόρεια του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Ύφαλου από τον Δρ Τζούλιαν Φιν, ανώτερο επιμελητή θαλάσσιων ασπόνδυλων στο Museums Victoria και τους συνεργάτες του.

Στην επιθεώρηση New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, σημείωσε ότι είναι το «πιο ακραίο παράδειγμα σεξουαλικού διμορφισμού μεγέθους σε ένα μη μικροσκοπικό ζώο». Ενώ τα θηλυκά μεγαλώνουν έως και 2 μέτρα σε μήκος, τα αρσενικά έχουν παρατηρηθεί ότι μεγαλώνουν μόνο σε περίπου 2,4 εκατοστά.

Τα αρσενικά επίσης δεν αναπτύσσουν την ιριδίζουσα «κουβέρτα» του χταποδιού που κάνει το είδος τόσο δελεαστικό. Τα θηλυκά το αναπτύσσουν για να ξεφεύγουν πιθανότατα από τα αρπακτικά.

Η ακραία διαφορά μεταξύ των φύλων πιστεύεται ότι έχει αναπτυχθεί λόγω της μοναδικής συνήθειας του χταποδιού αυτού να κουβαλάει κεντρί για αυτοάμυνα.

Η Σάκλετον είπε ότι υπήρξαν μόλις τρεις επαφές με το σπάνιο χταπόδι στην περιοχή πριν από τη δική της. Περνάει γενικά τον κύκλο ζωής του στον ανοιχτό ωκεανό, επομένως είναι ακόμα πιο ασυνήθιστο να το δει κανείς στον ύφαλο.

Η ίδια αισθάνεται τυχερή που βρέθηκε στο νερό την κατάλληλη στιγμή για να απαθανατίσει το...χορό του θεαματικού είδους. «μία απο τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες της όλων των εποχών» όπως λέει.

«Το να βλέπω ένα τέτοιο χταπόδι στην πραγματική ζωή είναι απερίγραπτο, με συνεπήραν τόσο οι κινήσεις του που ήταν σαν να χόρευε μέσα στο νερό με μια ρέουσα κάπα. Τα ζωηρά χρώματα είναι τόσο απίστευτα που δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Πραγματικά δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο και δεν νομίζω ότι θα το ξαναδώ στη ζωή μου».

