Κύπρος: Γεώτρηση της Exxon Mobil στην κυπριακή ΑΟΖ - Εκδόθηκε Navtex

Κυπριακή ΑΟΖ: Προχωρούν οι εργασίες για την γεώτρηση της EXXON MOBIL - Navtex της Κύπρου

Σύμφωνα με NAVTEX που εξέδωσε ο Σταθμός της Λάρνακας, θα πραγματοποιηθούν από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 30 Ιανουαρίου «προπαρασκευαστικές εργασίες και γεωτρητικές εργασίες» στην περιοχή που ορίζεται από τις συντεταγμένες στο στίγμα του μεγάλου κοιτάσματος Γλαύκος που είχε εντοπίσει το 2019 η αμερικανική εταιρία.

Η Κυπριακή NAVTEX:

19 1400 UTC NOV 2021

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO

NAV WRNG NW 397/21

PREPARATION WORKS AND DRILLING OPERATIONS WILL BE CONDUCTED

FROM 19 NOV 2021 UNTIL 30 JAN 2022 IN

THE AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

A. 33-37N 031-22E

B. 33-37N 032-11E

C. 33-17N 032-11E

D. 33-17N 031-22E

ALL SHIPS ARE REQUESTED TO SAIL WITH CAUTION IN THE AFOREMENTIONED AREA.

CANCEL THIS MESSAGE ON 31 0100 UTC JAN 2022.

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

Υπενθυμίζεται ότι η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου, είχε αναφέρει ότι τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής γεώτρησης στο κοίτασμα «Γλαύκος» από την κοινοπραξία Exxon Mobil – Qatar Petroleum δεν πρέπει να αναμένονται πριν τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2022, ενώ υπογράμμισε ότι η γεώτρηση θα προχωρήσει απρόσκοπτα και οι όποιες τουρκικές προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν μέσα από την διπλωματία.

