Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από εταιρείες στο εξωτερικό

Η ζήτηση για ιδιωτική στρατιωτική εκπαίδευση έχει αυξηθεί κατακόρυφα και στην Κύπρο, εκατοντάδες πολίτες κάθε χρόνο συμμετέχουν σε σεμινάρια για εκπαίδευση στο εξωτερικό, πληρώνοντας μάλιστα σημαντικά ποσά. Πρόκειται δηλαδή για έναν «μυστικό στρατό», ο οποίος απαγορεύεται να εκπαιδευτεί στην Κύπρο, εξαιτίας της κυπριακής νομοθεσίας.

Η εκπαίδευση που παρέχεται από την Εθνική Φρουρά κατά τη διάρκεια της θητείας και κατά τη διάρκεια της εφεδρείας, θεωρείται κατά γενική ομολογία ανεπαρκής, ώστε να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες του πεδίου, με Κύπριο επαγγελματία εκπαιδευτή που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό (η ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύπτεται για ευνόητους λόγους), να απαντά γιατί ολοένα και περισσότεροι πολίτες σπεύδουν σε ιδιωτικές εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις για στρατιωτική και τακτική εκπαίδευση, μιλώντας στο philenews.com.

Η κυπριακή νομοθεσία, με βάση το Άρθρο 55 του Κεφαλαίου 154 του Ποινικού Κώδικα, θεωρεί παράνομη και κακούργημα την ιδιωτική στρατιωτική εκπαίδευση. Μάλιστα, οι ποινές για τους παραβάτες είναι ιδιαίτερα αυστηρές, καθώς προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως και 7 ετών.

Για να μπορεί κάποιος να εκπαιδεύεται στη χρήση όπλων ή την τακτική στρατιωτικών γυμνασίων, κινήσεων ή ελιγμών σε συνέλευση ή συνάθροιση σε κυπριακό έδαφος, θα πρέπει να εξασφαλίσει άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Παράδειγμα είναι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ισραηλινού στρατού (IDF), ο οποίος έχει εξασφαλίσει την εν λόγω άδεια για ασκήσεις σε ετήσια βάση στην Πάφο.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές και οι εταιρείες τους ζητούν την τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες και στην Κύπρο στους πολίτες που ενδιαφέρονται.

Αυτοί οι εκπαιδευτές είναι σε θέση να εκπαιδεύουν επί καθημερινής βάσεως όχι μόνο πολίτες, αλλά και στρατιώτες και στελέχη της Εθνικής Φρουράς. «Μπορούμε να προσφέρουμε εκπαίδευση σε φορητό οπλισμό, τακτικές μικρών κλιμακίων, τεχνολογία jammers κατά drones, πρώτες βοήθειες μάχης κ.ά.», ανέφερε ο εκπαιδευτής στο philenews.com.

Στο «τραπέζι» η συνεργασία Εθνικής Φρουράς με ιδιώτες εκπαιδευτές

Στο πλαίσιο του αιτήματος των ιδιωτών εκπαιδευτών και εταιρειών για τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, εξετάζεται και το ζήτημα συνεργασίας με την Εθνική Φρουρά για την εκπαίδευση στελεχών και εφέδρων. Η εκπαίδευση του προσωπικού στην Εθνική Φρουρά γίνεται εσωτερικά, δηλαδή από τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα να εκπαιδεύουν τόσο τους κληρωτούς, όσο και τους εφέδρους.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναθέσει στη βάση συμβάσεων την εκπαίδευση του προσωπικού σε επαγγελματίες ιδιώτες. Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αρκετά κράτη – μέλη χρησιμοποιούν ιδιωτικές εταιρείες στρατιωτικού τύπου (Private Military or Security Companies, PMSCs) για διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και η εκπαίδευση του προσωπικού ακόμα και νέων εκπαιδευτών train the trainers.

Από την στιγμή που η Κύπρος διατηρεί ενεργή εφεδρεία και μάλιστα την θεωρεί ως την «ραχοκοκαλιά» της Εθνικής Φρουράς στα επιχειρησιακά σχέδια του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, τότε η πολιτεία οφείλει να προσφέρει ποιοτικότερη εκπαίδευση, τουλάχιστον σε όσους το επιθυμούν.

Πέραν της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, οι εταιρείες αυτές απασχολούν πρώην στρατιωτικούς, αστυνομικούς και ειδικούς με υψηλό επίπεδο εμπειρίας, παρέχοντας εκπαίδευση σε τομείς όπως η μάχη σε αστικό περιβάλλον, η προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων, η κυβερνοασφάλεια και η διαχείριση κρίσεων.

Μέσα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Εθνικής Φρουράς, αρκετοί ιδιώτες εκπαιδευτές συμμετέχουν ήδη στις διμοιρίες των Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης σε διάφορες πόλεις της ελεύθερης Κύπρου, προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες τους. Πρόκειται για άτομα με υψηλό επίπεδο στρατιωτικής εξειδίκευσης, οι οποίοι αξιοποιούν την επαγγελματική τους εμπειρία για την εκπαίδευση και καθοδήγηση των υπόλοιπων μελών.

Οι ΔΤΑ θεσπίστηκαν έπειτα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2021 και αποτελούνται από ομάδες εθελοντών εφέδρων, σε επίπεδο διμοιρίας. Οι δυνάμεις αυτές βρίσκονται στα επιχειρησιακά σχέδια του ΓΕΕΦ, για περιόδους κρίσεων και για άμεση ανταπόκριση σε κατοικημένες περιοχές, πριν από την κινητοποίηση της Εθνικής Φρουράς.

Τόσο οι επαγγελματίες εκπαιδευτές, όσο και οι Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης συμμετέχουν σε όλες τις ασκήσεις και δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς με προσωπικά έξοδα, αφιερώνοντας καθημερινά χρόνο και πόρους για να διατηρούνται σε επίπεδο άμεσης επιχειρησιακής ετοιμότητας.