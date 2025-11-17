Συνάντηση Κόμπου – Ρούμπιο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Κυπριακό και διμερείς σχέσεις στην ατζέντα

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κόμπο, θα πραγματοποιήσει σήμερα (17/11) ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η συνάντηση των δύο υπουργών θα πραγματοποιηθεί στις 18:15 ώρα Ελλάδος στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου, «στο επίκεντρο της συνάντησης θα είναι οι διμερείς σχέσεις και η περαιτέρω εμβάθυνση αυτών, το Κυπριακό, η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θέματα ενέργειας και ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και επόμενα βήματα του σχήματος συνεργασίας 3+1 για προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και ευημερίας».