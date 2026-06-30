Αλλαγές στη Δικαιοσύνη φέρνει το υπουργικό, γαλάζια ζαλάδα ο Φεύγας, Συντονισμό με Καναδά ψάχνει ο Κ

Σε καλά κλιματιζόμενη αίθουσα, μεταξύ συνεργατών και φίλων σήμερα το πρωί θα βρεθεί επιτέλους ο Κυριάκος, μετά τα αλλεπάλληλα σερί μέσα στην ζέστη για το πρώτο υπουργικό του καλοκαιριού. Το Μαξίμου προσπαθεί να διατηρήσει τις θερμοκρασίες σε επίπεδα φιλικά για τους χρήστες και με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, παρ’ ότι κάτι αναπάντεχες πρωτοβουλίες όπως η επιστολή Φεύγα αποδιοργανώνουν το κλίμα.

Το σημαντικότερο του υπουργικού είναι οι εισηγήσεις από τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών, κ.κ. Φλωρίδη και Πιερρακάκη, για τις επιλογές Προέδρου και Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, και Προέδρου και Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αντίστοιχα. Θα υπάρχει και ενημέρωση από Παπαθανάση για το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία τείνει να γίνει σε κάθε υπουργικό, άρα δεν αποτελεί είδηση.

Στο μυαλό του Φεύγα

Υπάρχουν πολλά. Παλιός ΟΝΝΕΔίτης, δίπλα στον Κυριάκο, Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ από το ’19, γαλάζιο στέλεχος από τα σπλάχνα. Αφοσιωμένος και κομματικός. Όμως υπάρχει μια στιγμή που ακόμα κι αυτοί οι τύποι λυγίζουν. Είναι η στιγμή που αναλογίζονται πώς περνάνε τα χρόνια σαν νεράκι, πώς περνάνε ατέλειωτες οι ώρες στα κομματικά γραφεία και τις συσκέψεις, πώς περνάει η ζωή χωρίς να είναι ορατή μια βουλευτική έδρα στο βάθος του τούνελ;

Ο Βασίλης Φεύγας αποφάσισε να στείλει μια επιστολή στον Πρωθυπουργό η οποία διέρρευσε, θέτοντας πολύ κομβικά ζητήματα (ανάκληση διαγραφής του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, νομοθετική ρύθμιση για ομόφυλα, και άλλα) για την οποία δεν είχε ιδέα κανείς ούτε στο κόμμα, ούτε στο Μαξίμου.

Είναι η επιστολή, απέλπιδα προσπάθεια του γαλάζιου στελέχους να πετύχει την πολυπόθητη εκλογή του στην δύσκολη Αιτωλοακαρνανία, ενδεχομένως με το μελλοντικό κόμμα Σαμαρά;

Άδειασμα

Ο ίδιος προσπάθησε να το μαζέψει κάπως χθες, μιλώντας για δημιουργικό διάλογο, κατάθεση απόψεων, ενώ στήριξε τον Πρωθυπουργό. Σήμερα θα δώσει συνέντευξη από την οποία θα εξαρτηθούν πολλά. Ακόμα και η παραμονή του στη ΝΔ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που του έλαχε το δωράκι Φεύγα μέσα στην χαρά της ονομαστικής του εορτής χθες, τον άδειασε μεγαλοπρεπώς.

«Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κυρίου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της Κυβέρνησης» δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Και στο βάθος ΝΑΤΟ

Την ώρα που ο εκπρόσωπος απαντούσε στο briefing, ο Κυριάκος έκανε άλλη μια περιοδεία στην Αττική, στο Αιγάλεω. Η ανακαίνιση ενός ακόμα Κέντρου Υγείας (κούκλα έγινε, με οδοντιατρείο, οφθαλμιατρείο, καρδιολογικό κλπ), ήταν η αφορμή, για τον Πρωθυπουργό, την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Αγαπηδάκη.

μαζί με Χρυσοχόϊδη και Συρεγγέλα, να βρεθεί σ’ αυτή την λαϊκή γειτονιά της δυτικής Αθήνας και να αναφερθεί στα καλά του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παράλληλα όμως στο μυαλό του Κυριάκου υπάρχει ήδη η Σύνοδος του ΝΑΤΟ την άλλη βδομάδα, 7-8 Ιουλίου στην Τουρκία. Το τηλεφώνημά με τον Καναδό ομόλογό του Μαρκ Κάρνεϊ, έχει σημασία. Ο εκπρόσωπος απέφυγε να επιβεβαιώσει δημοσίευμα (ΝΕΑ), για ελληνική συμμετοχή σε μια διακρατική τράπεζα που θα χρηματοδοτήσει εξοπλισμούς. Η επικοινωνία Κυριάκου-Κάρνεϊ όμως είναι σημαντική. Θα υπάρξουν ειδήσεις στην Τουρκία.

Παρένθεση

Ο Κάρνεϊ έγινε ευρύτερα γνωστός στην Ελλάδα, μετά την ιστορική ομιλία που εκφώνησε στο Νταβός τον περασμένο Γενάρη. Θυμίζω μερικές από τις αναφορές του:

-«Κάθε μέρα μας υπενθυμίζεται ότι ζούμε σε μια εποχή ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων. Ότι η τάξη που βασίζεται σε κανόνες ξεθωριάζει. Ότι οι ισχυροί κάνουν ό,τι μπορούν και οι αδύναμοι υποφέρουν ό,τι πρέπει. Αυτό το ρητό του Θουκυδίδη παρουσιάζεται ως αναπόφευκτο, ως η φυσική λογική των διεθνών σχέσεων που επανεμφανίζεται».

-«Οι μεσαίες δυνάμεις πρέπει να δράσουν από κοινού, επειδή αν δεν είσαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είσαι στο μενού των μεγάλων δυνάμεων».

-«Όταν διαπραγματευόμαστε διμερώς με μια ηγεμονία, τότε διαπραγματευόμαστε από αδύναμη θέση. Δεχόμαστε ό,τι μας προσφέρουν. Ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας για να είμαστε οι πιο εξυπηρετικοί. Αυτό δεν είναι κυριαρχία. Είναι η εκτέλεση της κυριαρχίας με την αποδοχή της υποταγής».

-«Η παλιά τάξη δε θα επιστρέψει. Η νοσταλγία δεν είναι στρατηγική».

Τί είν’ ο Καναδάς

Κάτι κυοφορείται μεταξύ Καναδά και ΕΕ, και η Ελλάδα φαίνεται πως έχει ρόλο να παίξει. Ο Καναδάς κείται μακριά αλλά είναι μια σημαντική χώρα. Το περιέγραψε στο Νταβός ο Πρωθυπουργός της.

«Ο Καναδάς έχει αυτό που θέλει ο κόσμος. Είμαστε μια ενεργειακή υπερδύναμη. Διαθέτουμε τεράστια αποθέματα κρίσιμων ορυκτών. Έχουμε τον πιο μορφωμένο πληθυσμό στον κόσμο. Τα συνταξιοδοτικά μας ταμεία είναι από τους μεγαλύτερους και πιο εξελιγμένους επενδυτές στον κόσμο. Με άλλα λόγια, έχουμε κεφάλαιο, ταλέντο. Έχουμε επίσης μια κυβέρνηση με τεράστια δημοσιονομική ικανότητα ώστε να μπορεί να δράσει αποφασιστικά. Και έχουμε τις αξίες μας, τις οποίες επιδιώκουν πολλοί άλλοι.

Ο Καναδάς είναι μια πλουραλιστική κοινωνία που λειτουργεί. Είμαστε ένας σταθερός και αξιόπιστος εταίρος σε έναν κόσμο που είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Ένας εταίρος που χτίζει και εκτιμά τις σχέσεις μακροπρόθεσμα».

Σφήνα

Στα του ΝΑΤΟ την επόμενη βδομάδα μπήκε σφήνα κι ο Αλέξης, με το μήνυμα που μετέφερε στην Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Επισήμανα στην Πρέσβη την ανάγκη να σταλεί από τις ΗΠΑ ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τερματισμό των προκλήσεων» σημείωσε ο κ. Τσίπρας. «Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασα την αντίθεση μου στην πώληση νέων αμερικανικών εξοπλισμών στην Τουρκία υπό αυτές τις συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των F35».

Το τελείωσε

Η δροσερή παρένθεση του ΝΑΤΟ/Καναδά κλείνει. Επιστρέφω στην θερμότητα της εποχής και των πολιτικών πυρών που φεύγουν με σφοδρότητα σε κάθε κατεύθυνση. Μετρ του είδους ο υπουργός Υγείας Άδωνις,

ο οποίος ωριμάζει σαν το καλό κρασί. Οι ρουκέτες εκτοξεύονται με στυλ και ηρεμία. Αυτή την φορά, στόχος ήταν ο Ανδρουλάκης, για τον οποίο διαισθάνομαι ότι ο Αδωνις έχει τρυφερά συναισθήματα κατά βάθος.

«Ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για αυτήν τη δουλειά, του πολιτικού αρχηγού» είπε (Παραπολιτικά fm). «Είναι τελείως βέβαιο ότι αν είχαν εκλεγεί Διαμαντοπούλου ή Γερουλάνος θα ήταν διαφορετική κατάσταση στην πολιτική ζωή σήμερα. Η κα Διαμαντοπούλου και ο κ. Γερουλάνος απευθύνονται πολύ πιο εύκολα σε κεντρώους ανθρώπους».

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Εκτιμώ πως αυτό ήταν ένα έμμεσο δώρο προς τον Γερουλάνο που γιόρταζε χθες

και έχει ρεύμα στα σόσιαλ. Το ρεύμα είναι δυνατό στην Α’ Αθήνας, στην οποία ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης ετοιμάζει την Θεοδώρα, και ίσως και το Ναύαρχο. Η Α' Αθήνας θα είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση και από πλευράς Αλέξη, που έχει και άλλου τύπου ρεύμα, αυτό της προσχώρησης στελεχών όπως η Μαριλίζα, η οποία λογικά θα κατέβει και στις εκλογές.

Σας φιλώ

Η Πυθία