Η εμφάνιση του Αλέξη και του Αντώνη αλλάζει το πολιτικό chi,  Υπογλυκαιμικό σοκ αντιπολίτευσης

Στο Προεδρικό είναι πάνω απ’ το τηλέφωνο και το email περιμένοντας τις απαντήσεις πολιτικών Αρχηγών, και άλλων με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε δύο πρόσωπα: στους πρώην Πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι την ώρα που γράφονταν τούτες οι γραμμές απάντηση δεν υπήρξε. Η παρουσία των δύο θα ταράξει το πολιτικό chi της εκδήλωσης, καθώς τόσο ο Αλέξης όσο κι ο Αντώνης προκαλούν ήδη δημοσκοπική ταραχή. Πόσο μάλλον άμα τη εμφανίσει. Πάντως αν εμφανιστούν, θα είναι μόνο στους κήπους, αλλά δεν το λες και λίγο. Στο κιόσκι δεν θα μπορούν να καθίσουν καθώς εκεί κάθονται μόνο οι Αρχηγοί των Κοινοβουλευτικών κομμάτων+ ο ΠτΒ Νικήτας+ ο οικοδεσπότης φυσικά Τασούλας. Φέτος και οι συνοδοί τους, αν το επιθυμούν. Μάλλον θα δούμε Μαρέβα.

Απουσίες

Στο κιόσκι λογικά δεν θα δούμε ούτε Βελόπουλο, ούτε Νατσιό ούτε Ζωή, ενώ θα δούμε την Πρόεδρο Ρένα. Το χαρτί της ανακήρυξής της ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να πάει σήμερα στον ΠτΒ Νικήτα Κακλαμάνη, κι από εκεί στην ΠτΔ. Στην δεξίωση έχει κληθεί και ο Σωκράτης Φάμελλος, με την ιδιότητα του απλού βουλευτή πλέον. Στους κήπους θα υπάρξουν πολλοί ανεμιστήρες και σορμπέ λεμόνι.

Αποφάσεις

Η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην χώρα είναι το πολιτικό γεγονός της σεζόν. Η Δημοκρατία η ίδια είναι πολύ παλιά υπόθεση- όχι όσο εγώ βέβαια. Το θυμήθηκε ο Κυριάκος στην συζήτηση που είχε στη Πνύκα με τον Hemant Taneja, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας General Catalyst, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε η Endeavor Greece την Παρασκευή το βραδάκι. Τη συζήτηση συντόνισε η συν ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Endeavor, Linda Rottenberg.

«Πάντα με εκπλήσσει πόσο καινοτόμα έννοια ήταν: οι πολίτες μιας πόλης-κράτους αποφάσισαν να λαμβάνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις για το μέλλον τους, χωρίς κάποιος δεσπότης, βασιλιάς ή φαραώ να είναι επικεφαλής και να ενεργεί ως ανώτατη αρχή» είπε ο Πρωθυπουργός σε φιλοσοφικό οίστρο.«Έτσι, επέλεξαν αυτό το μέρος, για την ακρίβεια κάποια στιγμή έγινε η μετακίνηση από την Αγορά σε αυτόν τον λόφο, και εδώ ελήφθησαν πολύ σημαντικές αποφάσεις. Αρκεί να διαβάσετε Θουκυδίδη για να καταλάβετε τι σήμαινε η συνέλευση της Εκκλησίας του Δήμου εδώ, για να ακούσει ομιλητές οι λόγοι των οποίων έχουν χαραχτεί στην ιστορία και στη συνέχεια να συζητά συλλογικά και δημοκρατικά για το μέλλον, λαμβάνοντας άλλοτε σωστές αποφάσεις, και άλλοτε εντελώς λανθασμένες.Οι αρχαίοι Έλληνες, θα το πω και πάλι, ασχολήθηκαν εντατικά με τις διάφορες πολιτικές δομές, τις μελέτησαν και είχαν πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι και η δημοκρατία έχει τις δικές της αδυναμίες. Έχει πλεονεκτήματα, αλλά έχει και αδυναμίες».

Κατά την διάρκεια της συζήτησης την οποία παρακολούθησε και ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο Κυριάκος θυμήθηκε τα χρόνια του στο Χάρβαρντ, κι αναφέρθηκε στην γνωριμία του με την Linda από εκείνη την εποχή. Επίσης στην συμβολή της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη «κατά το ήμισυ Πολωνής», η οποία είναι συν ιδρύτρια της Endeavor, αλλά και στην δουλειά της Κωστάντζας Σμπώκου (επίσης του Χάρβαρντ),

στην Endeavor. Θυμίζω ότι πρόκειται για τον σύμβουλο της κυβέρνησης για την διαμόρφωση πολιτικής γύρω από την τεχνολογική καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Και η ΚΟ

Η αναφορά του ΠΘ στις αδυναμίες της Δημοκρατίες με προβλημάτισε. Ποτέ δεν ξέρεις τι έχει στο νου του. Σίγουρα είναι πολλά, καθώς όλη η μηχανή της ΝΔ είναι στο φουλ, σα να περιμένει εκλογές το φθινόπωρο, που μπορεί να γίνουν, μπορεί και να μη γίνουν. Σήμερα το απόγευμα στην συνεδρίαση της ΚΟ των γαλάζιων, λογικά θα δοθούν μηνύματα αισιοδοξίας για την αυτοδυναμία, αλλά και οδηγίες για επιμέρους προσεγγίσεις σε κοινά που εγκατέλειψαν τους γαλάζιους, όπως οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι βουλευτές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, θα κάνουν το καθήκον τους με την ιδρωμένη φανέλα μέσα στον καύσωνα καθώς εδώ μιλάμε για την έδρα, ενώ τα βαριά, θα μείνουν στο Μαξίμου και την ΔΕΘ.

Η Ρένα Πρόεδρος

Βαριά είναι τα καθήκοντα και της νέας Προέδρου στο κιόσκι καθώς το επόμενο έργο στην Κουμουνδούρου, που φέρνει νέες ισοσρροπίες στο κόμμα έχει τίτλο ‘η Ρένα Πρόεδρος’.

Μετά τον Στέφανο Κασελάκη και τον Σωκράτη Φάμελο, τώρα και η Ρένα Δούρου ετοιμάζεται να συνεπάρει τα πλήθη, να σηκώσει κόσμο από τον καναπέ, να πείσει ότι έχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και να καταφέρει να βάλει το μικρούλι κόμμα (1,2-1,8%) στην επόμενη Βουλή.

Η κ. Δούρου έχει εμπειρία διακυβέρνησης. Ήταν η «μικρή πρωθυπουργός» το 2014, όταν ο Συριζα, αφρίζον ποτάμι τότε, την εξέλεγε Περιφερειάρχη Αττικής. Το πρόσωπο που θα αναλάμβανε για πρώτη φορά ευθύνες διακυβέρνησης, μια πρόβα-τζενεράλε για τον χώρο, αλλά και της κοινωνίας προς τον χώρο. Αν τα κατάφερνε η Ρένα στην Περιφέρεια, θα ήταν ευκολότερα τα πράγματα για τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία.

Ένα βήμα πίσω

Τα πράγματα ξεκίνησαν καλά, παρ’ ότι της Ρένας της ξέφυγε ένα κομμάτι του αληθινού της χαρακτήρα εκείνο το βράδυ της νίκης στα Προπύλαια. «Όλοι ένα βήμα πίσω»

με ατσάλινο χαμόγελο στο πρόσωπο που κατέγραψε, δυστυχώς, το μικρόφωνο. Τα χειρότερα όμως ήρθαν το βράδυ της τραγωδίας στο Μάτι. Όταν όλοι ανακάλυψαν πως η Περιφερειάρχης κάπου είχε πάει, το ίδιο και οι αναπληρωτές της αλλά και ο υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας. Ρωτήστε τον Σγουρό. Έχει πολλά να πει. Η Ρένα Δούρου από προχθές ξαναβγαίνει στο ξέφωτο. Γιατί της εμπιστεύτηκαν τον ρόλο οι εναπομείναντες; Ίσως γιατί κανείς από τους Νίκο Παππά, Γιάννη Αμανατίδη, Χρήστο Γιαννούλη, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, Έλενα Ακρίτα και Βασίλη Παπαηλιού, δεν τον ήθελαν τον ρόλο, αλλά ούτε εμπιστεύονται τον Παύλο τον Πολάκη που τον ήθελε. Οπότε πήρε 7 ψήφους (μαζί με την δική της), κι ένα λευκό του Πολάκη.

Η κ. Δούρου θα έχει την ευκαιρία να ξαναστηθεί σε ευρύτερα κοινά αυτή την εβδομάδα καθώς α) θα μιλήσει ως Πρόεδρος της ΚΟ στην συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος και β) θα εμφανιστεί στην δεξίωση του ΠτΔ Τασούλα την Παρασκευή το βράδυ.

Αόρατη

Το έργο του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τελειώσει ακόμα καθώς υπάρχουν δύο εκκρεμότητες. Η μία αφορά την βουλευτή Β’ Πειραιά, τη Νίνα Κασιμάτη, η οποία έχει γίνει αόρατη εδώ και πολύ καιρό. Ούτε ανεξαρτητοποιήθηκε, ούτε πήγε στου ΠΑΣΟΚ . Η διεύρυνση Σκανδαλίδη είναι αλήθεια, φρέναρε. Μετά τα αρχικά μπαμ (Πελεγρίνης, Γεννιά, Φαραντούρης κλπ) το πράμα κόλλησε. Ούτε η Θεοδώρα Τζάκρη προχωράει, ούτε η Κασσιμάτη που αποτελεί την ελπίδα του Προέδρου για να βγάλει το κόμμα έδρα στην Β’ Πειραιά προχωράει. Και για τις δύο εκφράστηκαν εσωκομματικές αντιδράσεις. Από πλευράς Γερουλάνου για την πρώτη, και Φίλιππου Σαχινίδη για την δεύτερη. Η δεύτερη, ίσως κάνει και δεύτερες σκέψεις ευελπιστώντας πχ μήπως της κάνει νεύμα ο Αλέξης. Μέχρι τότε παραμείνει στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αόρατη.

Θέμα χρόνου

Η άλλη εκκρεμότητα είναι η αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελλου που είναι απλά θέμα χρόνου.

Φουλάρει αλλά…

Στο ΠΑΣΟΚ, μετά από τρία χρόνια από τις εκλογές του ’23, και δύο από τη εσωκομματική εκλογή, κατάλαβαν ότι κάτι πρέπει να κάνουν για να ξεκολλήσει η βελόνα. Κι ενώ έξω βράζει ο τόπος, και σε ξεκουφαίνουν τα τζιτζίκια, μετά το μπαράζ εμφανίσεων για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα σε ότι αφορά τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους, και τα της παιδείας, σήμερα παρουσιάζουν τις προτάσεις στο ενεργειακό. Πρόκειται για μια φιλότιμη προσπάθεια η αλήθεια είναι. Οι προσπάθειες της ηγεσίας μέχρι στιγμής γίνονται σε κλειστό κλιματιζόμενο χώρο. Είναι θελκτικές οι συνεντεύξεις τύπου για να περάσει η προγραμματάρα, (κατά την υποψήφια στην Ανατολική Αττική),

στους πολίτες;

Θα το δείξουν οι βελόνες του Σεπτεμβρίου.

Υπογλυκαιμία

Όμως τα μηνύματα δεν είναι καλά. «Οι Έλληνες δεν ψηφίζουν προγράμματα» σημείωσε ο Δημήτρης Μαύρος της MRB.

Είπε κι άλλα στην ERT News, Κυριακή με την δροσούλα. «Το ΠΑΣΟΚ σταθεροποιήθηκε στην τρίτη θέση και ειλικρινά βλέπω τον Ανδρουλάκη να προσπαθεί να αποτινάξει από πάνω του αυτό το ‘δεν αρέσει’, ‘δεν μου κάνει’. Μέχρι και βίντεο για το Μουντιάλ είδα. Η αλήθεια είναι πως δεν αξιοποίησε το ΠΑΣΟΚ που έχει υπαρκτό, οργανωμένο πρόγραμμα αλλά δεν μπορεί να το περάσει προς τα έξω, τον χρόνο που είχε χωρίς ανταγωνισμό. Ο Έλληνας είναι θυμικός. Του λες διάβασε την θεωρία, αλλά την ακούει σαν τριώνυμο, δεν μπορεί. Αν ο Τσίπρας είναι καθαρά δεύτερος το Σεπτέμβριο έχει σημασία».

Ο κ. Μαύρος εκτίμησε σε 33,9% την δεξαμενή Τσίπρα στον χώρο της κεντροαριστεράς, ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ αναρωτήθηκε αν έχει λόγο ύπαρξης. (Ας ρωτήσει την Ρένα καλύτερα).

Στην δημοσιογραφική ερώτηση γιατί ο Αλέξης που ήταν φθαρμένος, κλπ κλπ λαμβάνει τόσο μεγάλο ποσοστό (από 16 έως και 21% στις διάφορες δημοσκοπήσεις του Ιουνίου) απάντησε νόστιμα:

«Ο Έλληνας υποφέρει από υπογλυκαιμικό σοκ αντιπολίτευσης, οπότε όποτε βγαίνει κάτι καινούργιο, το βάζει ψηλά».

Σκιουράκι

Ψηλά, στην Πορταριά ανέβηκαν και οι γονείς του μικρού Βασίλη για να τον βαφτίσουν, προφανώς μια Κυριακή που βρήκε χρόνο ο μπαμπάς Κυρανάκης.

Κι όταν λέει σε στενό οικογενειακό κύκλο, το εννοεί!

Ευχές στο σκιουράκι -λάτρεψα το θέμα-, απ΄τους Δελφούς.

Σας φιλώ

Η Πυθία