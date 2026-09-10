Διαστημική η απόσταση Κυριάκου, στρατηγική δεύτερης κάλπης από Αλέξη, τι ακούει ο Δένδιας στο αμάξι

Αυτή η ΔΕΘ είναι ανυπόμονη. Πριν ακόμα ολοκληρωθεί ο κύκλος παρουσιάσεων προγραμμάτων από τους πολιτικούς αρχηγούς έσκασε η πρώτη δημοσκόπηση. Ποιος σας έπεισε περισσότερο με το πρόγραμμά του λοιπόν; Σύμφωνα με την GPO για το Star ο νικητής της φετινής προεκλογικής ΔΕΘ είναι ο Κυριάκος. Η απόστασή του απ΄ τους άλλους είναι διαστημική.

Παρότι το φετινό δεν ήταν το καλύτερό του από επικοινωνιακής πλευράς, χωρίς ευθύβολο και απλό μήνυμα, παρά μόνο ψιλολόγια απ’ εδώ κι από εκεί, φαίνεται -από την εν λόγω δημοσκόπηση τουλάχιστον-, ότι στους αποδέκτες κάτι άγγιξε. Κάτι στους συνταξιούχους, που είναι οι μόνοι που θα πάρουν 100 ευρώ παραπάνω σε δύο μήνες, κάτι στους δημοσίους υπαλλήλους, που θα πάρουν 500 μεικτά σε έναν χρόνο, κατιτίς από μείωση προκαταβολής φόρους στις ατομικές της επαρχίας, κάτι μαζεύτηκε.

Στην εκτίμηση ψήφου η κατάσταση παραμένει η ίδια,

με την εν λόγω εταιρία να δίνει μικρή πτώση για Αλέξη και μικρή άνοδο για Ανδρουλάκη, ο οποίος btw διαμαρτυρήθηκε γιατί βγήκε η δημοσκόπηση πριν ανέβει ο ίδιος στην ΔΕΘ. Εάν το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό όμως, ποιος ξέρει τι θα συνέβαινε.

Αριστερός και τεκμηριωμένος

Χθες ήταν η ημέρα του Αλέξη, ο οποίος με μια συνέντευξη τύπου μπεν χουρ παρουσιάστηκε ξανά σοβαρός και μετρημένος. Ένας άλλος Αλέξης. «Αριστερό είναι να παράγεις πλουτο και να τον διανέμεις δικαιότερα σε όλους, αυτό είναι αριστερό, κι όχι η διαχείριση της φτώχειας» επισήμανε. Ο ίδιος θυμήθηκε ότι έχει ανέβει 14 φορές στην ΔΕΘ, και πήρε αποστάσεις από τον παλιό του εαυτό λέγοντας ότι «η φετινή ήταν η πιο αριστερή, τεκμηριωμένη και δομημένη ομιλία που έχει εκφωνήσει. «Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν αλλά υπάρχει άμεση ανάγκη αλλαγής παραγωγικού μοντέλου. Γι’ αυτό εκφώνησα πρόγραμμα σε βάθος 10ετίας» είπε.

Drone και μουσαμάδες

Τον ρώτησαν για τα πάντα όλα. Είπε ότι ο πλούτος που μπορεί να φορολογηθεί με 1%, στην Ελλάδα είναι 200 δις, παρατήρησε ότι ο Ζελένσκι συγχαίρει συνέχεια τον Ερντογάν και όχι τον Μητσοτάκη, επισήμανε ότι «εμείς δεν πετάμε drones αλλά μιλάμε μπροστά από φθηνούς μουσαμάδες», ευχήθηκε καλή ανάρρωση στον ανιψιό που έφαγε την σφαίρα και καλή τύχη στο αφεντικό, και μίλησε για 1,5 δις που πάει σε φίλους, κουμπάρους και συμπέθερους. Οι χρησμοί και οι μπηχτές έπεφταν βροχή από το στόμα του Προέδρου της Αριστερής Συμπαράταξης.

Ειδικότερα για το 1% έλυσε και την παρεξήγηση με το παγκόσμιο Ταμείο του Νυφούδη. Όπως είπε το World Inequality Database του World Inequality Lab, ένα εργαστήριο το οποίο έχει ιδρύσει Πικετί, κάνει μια προσπάθεια καταγραφής του παγκόσμιου πλούτου, και έχει εκτιμήσει ότι στην Ελλάδα ο πλούτος του πλουσιότερου 1% είναι περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τι άλλο;

Πολλά. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση από τα άλλα κόμματα θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Η επανεκλογή του Κυριάκου δε νομίζει πως θα φέρει κάτι που δεν έκανε σε 8 χρόνια. Ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Αντώνη Σαμαρά υποσχόμενος να τον αντιμετωπίσει «έντονα, σκληρά, μετωπικά, αλλά πολιτικά». Άδειασε τον πρώην συγκυβερνήτη Καμμένο γιατί παρέστη στην κηδεία Μλάντιτς που είχε καταδικαστεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και ζήτησε μια ευκαιρία ν’ αποδείξει ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος ωφέλιμος για όλους, καθώς την πρώτη φορά κυβέρνησε με το λουρί της τρόικας στο σβέρκο. «Ποια ήταν η ευκαιρία δηλαδή;» αναρωτήθηκε.

Ημέρα της Ζωής

Η σημερινή μέρα ανήκει στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία το μεσημέρι παραχωρεί συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ. Η Ζωή μπαίνει αεράτα στην επόμενη Βουλή, και δεν έχει καθόλου τα άγχη των πρώην συντρόφων Ρένα Δούρου, Νίκου Παππά, Γιάνη Βαρουφάκη, Γαβριήλ Σακελλαρίδη κλπ. Ωστόσο τα τρία ορφανά κόμματα του Αλέξη, (Συριζα, Μέρα 25 και Νέα Αριστερά) είναι σε υπόγειες διεργασίες μην τυχόν και. Εάν τα καταφέρουν, ίσως ξεπεράσουν το 3% για να μπουν στην επόμενη Βουλή. Σ’ αυτό το σχήμα βέβαια το πάνω χέρι έχει ο Γιάνης, σ τουλάχιστον.

Κι ο Πιερρ

Γενικώς κάτι έχει αλλάξει δραστικά στο πολιτικό σύμπαν. Από την εποχή που αρκούσε ένα «Τσοβόλα δώστα όλα», τώρα οι αρχηγοί βγάζουν ψιλοβελονιά τα μέτρα, εξηγούν και ξαναεξηγούν, και δίνουν πίνακες και στοιχεία. Κάτι σαν ομαδικό session με μαθήματα οικονομικών για αρχάριους. «Προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές από τους πατριωτικούς φόρους» υπογράμμισε ο ΥΠΟΙΚ Πιερρακάκης (real fm) .

Ενώ για τον «κουμπαρά» υπογράμμισε ότι πρέπει ν’ αλλάξει η κουλτούρα. Να παίρνεις το εφάπαξ στα 18 και όχι στα 60. Ετσι κι αλλιώς στα παιδιά και τα εγγόνια ξαναγυρνάει. Στη παρατήρηση ότι πολλά από τα μέτρα της ΝΔ, όπως ο κουμπαράς, αφορούν επόμενες κυβερνήσεις, ο Πιέρρ υπογράμμισε πως όντως συμβαίνει αυτό. «Αν κάποια κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει δίκιο, ας το σταματήσει».

Αφιερώσεις

Εκτός από μέτρα κοστολογημένα πόντο πόντο στην φετινή ακούμε και ωραία τραγούδια. Έτσι μετά το «ωραία που τα λες μα έλα που σε ξέρω» του Πρωθυπουργού, και τα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» του εκπροσώπου Τύπου του Πασοκ Τσουκαλά, ήταν η σειρά του Αλέξη να μιλήσει με μουσική. «Μου ‘φαγες όλα τα δαχτυλίδια» ήταν η δική του επιλογή-μπηχτή κι αυτό στην επίθεση που δέχτηκε από τη ΝΔ, όταν το κατηγόρησε ότι θα φορολογήσει τα κοσμήματα στις θυρίδες. Στις μουσικές επιλογές θα προσθέσω και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια ο οποίος επέλεξε μια μπαλάντα από το σκληρό ροκ:

«The wind of change», «Ο άνεμος της αλλαγής». Το τραγούδι είναι του ’90. Αυτό το τραγούδι έχει έναν στίχο που λέει: «The wind of change blows straight into the face of time»,

«Οι άνεμοι της αλλαγής πνέουν στο πρόσωπο των καιρών». Εκεί είμαστε σήμερα. Πνέουν άνεμοι αλλαγής και μεγάλης αλλαγής. Και αυτό που προσπαθούμε, είναι να δείξουμε ότι έχουμε καταλάβει αυτή την αλλαγή και προσπαθούμε να τρέξουμε και να προλάβουμε αυτά τα οποία πρέπει η χώρα να έχει, για να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε τυχόν απειλή από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Και το έχουμε ονομάσει «Ατζέντα 2030».

To be continued με Ανδρουλάκη το βράδυ του Σαββάτου

Σας φιλώ

Η Πυθία