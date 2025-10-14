Ο Τσίπρας πρέπει να πείσει πρώτα τον εαυτό του

Ο Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει στην κεντρική σκηνή της πολιτικής με στόχο να επιστρέψει και στην πρωθυπουργία

Νίκος Συρίγος

Ο Αλέξης Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να κάνει νέο κόμμα. Για το παλιό θα τα εξηγεί όλα- όπως έχει ειπωθεί- στο βιβλίο του. Θα αναλύει προφανώς πώς οδηγήθηκε από την πρωθυπουργία της χώρας στη… διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, για την οποία έχει βάλει κι αυτός το χεράκι του. Ο Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει στην κεντρική σκηνή της πολιτικής με στόχο να επιστρέψει και στην πρωθυπουργία. Αυτό δεν χωρά καμία αμφιβολία. Ελπίζει ότι θα καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει τη φθορά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε συνεργασία με άλλα κόμματα θα πάρει την εξουσία. Για να συμβεί αυτό ο Τσίπρας θα πρέπει να πείσει τους πολίτες ότι και θέλει και μπορεί. Κι αυτό είναι δυο φορές πιο δύσκολο από την πρώτη φορά. Για χίλιους λόγους. Πριν όμως από τους πολίτες θα πρέπει να πείσει τον εαυτό του. Ότι θέλει και μπορεί.

Ειδικά από την στιγμή που για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την άνοδο Μητσοτάκη αντί να ασκήσει αντιπολίτευση, αποφάσισε να απέχει συνειδητά από ό,τι συνέβαινε στη χώρα.

Κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όταν αποφάσισε να επιστρέψει στα πράγματα να προκύψει το φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ιστορία της χώρας, ο κόσμος να «τιμωρεί» την αντιπολίτευση και όχι την κυβέρνηση για όσα είχε περάσει. Και περνάει. Για να έχει πραγματικές ελπίδες στο νέο του εγχείρημα ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι το θέλει. Αν έχει αμφιβολίες καλύτερα να ασχοληθεί με το Ίδρυμα του, τις δημόσιες σχέσεις του και την υστεροφημία του, για την οποία πια φροντίζει μέχρι και η Άνγκελα Μέρκελ. Το άνευρο πρώτο μήνυμα και η συνέντευξη του στη συνέχεια, προκαλούν αμφιβολίες για την σιγουριά της απόφασης του. Μένει να δούμε τη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση οι «άστεγοι» κομματικά πολίτες, αποτελούν τεράστια δεξαμενή που μπορεί και θέλει να αλλάξει τις ισορροπίες. Μένει να δούμε αν υπάρχει ανάλογη επιθυμία και από τους επικεφαλής των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και ειδικά από τον Αλέξη Τσίπρα.

